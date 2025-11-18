Giro inesperado en un juicio por abuso sexual: el profesor de música reconoció la agresión

El abuso fue cometido en la tercera clase particular en la casa del condenado. Resta imponer la pena tras la condena por abuso sexual simple agravado.

En el inicio del juicio por un caso de abuso sexual simple agravado, la fiscalía describió los hechos y anticipó la prueba que produciría para alcanzar un veredicto condenatorio para E.E.G.A, profesor de música acusado por haber abusado sexualmente de una alumna. Pero no fue necesario avanzar: apenas concluyó el alegato, el imputado pidió la palabra y reconoció los hechos .

Tras un cuarto intermedio, el profesor de piano fue condenado mediante un acuerdo de responsabilidad parcial. En una próxima audiencia, ante el mismo tribunal –integrado por la jueza Carina Álvarez, Raúl Aufranc y Juan Manuel Kees- las partes deberán debatir la pena que corresponderá imponer .

Como en todos los casos de delitos contra la integridad sexual, el nombre del condenado y otros datos sensibles del proceso se mantienen en reserva para proteger la intimidad de la víctima.

Sebastián Fariña Petersen

Acorralado, reconoció el abuso sexual cometido contra una alumna

Los acuerdos de responsabilidad suelen producirse antes del juicio, en una mediación entre la fiscalía y la defensa pública o particular. Pero en este caso ocurrió durante la que se había convocado como la primera audiencia del proceso.

Junto a la asistente letrada Vanesa Muñoz, el fiscal del caso, Manuel Islas presentó ante el tribunal la teoría del caso de la fiscalía. Indicó que el hecho ocurrió en mayo de 2024, durante la tercera clase particular que una adolescente tomaba en la casa del docente en un barrio de la ciudad de Neuquén.

En ese contexto, el acusado aprovechó su posición de encargado de la educación para cometer los actos de abuso sexual. Islas precisó que la prueba incluía el testimonio de la víctima, el de su entorno familiar, informes terapéuticos y pericias psicológicas, además de evidencia digital y documental.

El fiscal del caso Manuel Islas.

Luego de esa exposición, el imputado pidió la palabra, reconoció la agresión, pidió disculpas y asumió su responsabilidad. Ante la ausencia de controversias sobre el hecho y su calificación, el tribunal dispuso transformar la audiencia en un procedimiento de acuerdo parcial de responsabilidad y declaró al imputado culpable del delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por quien estaba a cargo de la educación de la víctima.

El alivio de la familia de la víctima de abuso sexual

El fiscal destacó que el mecanismo procesal “permitió evitar a la víctima y a su familia la revictimización propia de un juicio completo”, y que la resolución se apoyó no solo en la admisión del acusado, sino también en la prueba reunida durante la investigación.

Señaló además que “la expectativa de la familia no es la venganza, sino que estos hechos no vuelvan a repetirse con ningún alumno o alumna”.

En la segunda parte del juicio, de determinación de la pena, la fiscalía deberá pedir un monto de pena, así como la posibilidad de requerir eventuales inhabilitaciones para ejercer la profesión de profesor, que le impediría continuar el contacto con adolescentes y niños.

Cabe destacar que dado que fue declarado culpable del delito de abuso sexual simple agravado, los jueces podrían imponer 3 años en prisión condicional, a 10 años de prisión efectiva.