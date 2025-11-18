Golpe comando en Cipolletti: por qué no hay imágenes a pesar de tener un sistema de cámaras de seguridad

La Brigada de Investigaciones trabaja sobre los registros del sistema provincial de seguridad 911. Los atracadores se llevaron 40 mil dólares.

Un grupo de entre cuatro o cinco delincuentes armados protagonizó un violento asalto en una vivienda de Cipolletti el sábado por la noche . Ya se activaron nuevas medidas a cargo de la Brigada de Investigaciones, que revisa cámaras del sistema de emergencias 911 para reconstruir la ruta de escape de los autores.

Según las primeras tareas, los ladrones habrían escapado en un vehículo hacia la ciudad de Neuquén. Por este motivo, los investigadores siguen registros de distintos puntos del corredor entre Cipolletti y la capital neuquina en busca de imágenes que permitan identificar el auto y establecer el recorrido posterior.

Por el momento, la fiscalía no interviene activamente en esta etapa inicial, dado que la Brigada asumió las primeras diligencias urgentes del golpe perpetrado en el barrio Parque 12 de Septiembre.

Por qué no hay imágenes del asalto dentro de la vivienda

Uno de los datos relevantes confirmados en las últimas horas es que no existen registros de las cámaras internas del domicilio. Los delincuentes se llevaron los DVR —el dispositivo donde se almacenan las grabaciones del sistema de videovigilancia—, lo que impidió recuperar cualquier evidencia fílmica del hecho.

La ausencia del equipo forma parte de las maniobras que ejecutó la banda antes de escapar. Las víctimas relataron que los ladrones actuaron con precisión y que sabían que en la propiedad había un sistema de cámaras, por lo que inutilizaron los dispositivos antes de retirarse.

El asalto: irrupción violenta y robo de dólares

El ataque se produjo entre las 21 y las 22 del sábado, cuando los delincuentes ingresaron de manera sorpresiva a la vivienda donde estaba un empresario inmobiliario con su pareja y su hijo de 10 años. Tras reducir a la familia, encerraron a la mujer y al niño en una habitación y golpearon al dueño de casa para exigirle dinero.

El hombre terminó revelando el lugar donde guardaba una caja fuerte con 40 mil dólares. Los asaltantes se llevaron ese monto, joyas, alhajas y una pistola 9 mm.

Además de revisar el circuito del 911, la Brigada también busca cámaras privadas o de comercios cercanos que puedan aportar datos sobre el vehículo utilizado por la banda. Las tareas incluyen la reconstrucción de la franja horaria del hecho y el análisis de las rutas alternativas de salida hacia Neuquén.

Atrapan en Neuquén una banda de entraderas con posibles vínculos en Río Negro

Una paciente tarea de los sabuesos de la Policía neuquina permitió desbaratar una banda delictiva que está bajo sospecha por una seguidilla de asaltos cometidos en esta capital y otras localidades de la región. Hay cuatro detenidos.

La Policía del Neuquén logró un contundente golpe contra una organización delictiva dedicada a violentas entraderas en Neuquén capital y con posibles ramificaciones en localidades de Río Negro. El accionar policial permitió aprehender a cuatro sospechosos, recuperar bienes sustraídos y secuestrar vehículos, armas, dinero y equipos utilizados para cometer los ilícitos.

banda-entraderas

El procedimiento, desarrollado por el Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, comenzó a raíz de una causa por “robo en poblado y en banda”, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo del fiscal Mauricio Zabala. Justamente, uno de los hechos que investiga este funcionario del MPF es el violento atraco a un domicilio donde se encontraba el diputado nacional Pablo Cervi y familiares.