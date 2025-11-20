Muerte en una chacra: un hombre falleció tras volcar y ser aplastado por su tractor

Ocurrió durante la madrugada del jueves. El hombre había salido a fumigar cuando la máquina cayó a un desagüe.

La mañana del jueves comenzó con un fuerte operativo policial en la zona rural del Valle Inferior, luego del vuelco de un tractor en un desagüe que provocó la muerte de un trabajador . El hombre que manejaba la máquina fue rescatado y trasladado al hospital con heridas de gravedad, donde murió.

El siniestro se produjo en una chacra del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) , en inmediaciones del paraje El Juncal, a unos 15 kilómetros de Viedma. Las primeras intervenciones estuvieron a cargo de personal policial y bomberos, que acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona atrapada bajo un tractor.

Una vez rescatado, el hombre fue llevado al Hospital Zatti de Viedma, donde ingresó en estado crítico. Cerca de las 8.40, se confirmó el deceso del trabajador, que no logró recuperarse de las lesiones sufridas.

El operativo

Según fuentes policiales, la intervención comenzó en horas muy tempranas, cuando el Comando de Emergencias 911 pidió verificar un aviso desde el Camino 6. La alerta indicaba que un hombre habría quedado aplastado por un tractor en una zona de parcelas agrícolas pertenecientes al Valle Inferior.

Por jurisdicción, la comisaría 41º de San Javier debía encabezar la respuesta, pero su personal se encontraba en otra diligencia. Por eso, una comisión de la comisaría 38º del barrio Lavalle de Viedma se movilizó para asistir el requerimiento, mientras otros efectivos se dirigían al lugar para reforzar las tareas de rescate, según informó el sitio NoticiasNet.

Tractor Imagen ilustrativa.

Al llegar, encontraron el tractor volcado dentro de un desagüe y al trabajador atrapado bajo la estructura. De inmediato se convocó al Cuerpo de Bomberos, que logró liberar a la víctima y organizar su derivación al hospital.

Cómo ocurrió el vuelco

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el trabajador habría comenzado tareas de fumigación durante la madrugada, trasladándose entre las parcelas a bordo de un tractor. Por motivos que aún se desconocen, la máquina cayó al interior de un canal de desagüe y terminó volcando.

Las autoridades no descartaron que la falta de luz, las condiciones del terreno o un posible desperfecto mecánico hayan influido en el siniestro. Esas variables serán parte de las pericias que realizará Criminalística para establecer las causas precisas del hecho.

Identificación de la víctima

Fuentes policiales indicaron que la víctima fue identificada como Luis Garrica, argentino, de 43 años, domiciliado en la Parcela 3 del Camino 6. El vuelco habría ocurrido muy cerca de su lugar de residencia, dentro de una zona productiva del Idevi.

Tras las actuaciones correspondientes, el cuerpo fue trasladado al Hospital Zatti para los procedimientos de rigor y la posterior intervención del médico forense.

La investigación judicial y las pericias en el lugar

La fiscal de turno de la Primera Circunscripción Judicial quedó a cargo de la causa e instruyó la intervención del Cuerpo de Criminalística de la Policía de Río Negro. Los peritos fueron convocados durante la mañana al sitio del siniestro para iniciar el trabajo técnico que permitirá determinar cómo se produjo el vuelco.

Las tareas incluyen el relevamiento del canal donde terminó el tractor, el análisis de la maquinaria involucrada y la reconstrucción de los últimos movimientos del trabajador antes del accidente. También se tomarán declaraciones y se evaluarán las condiciones del terreno y de la parcela donde se realizaban las tareas agrícolas.

El sector del hallazgo, ubicado en inmediaciones del paraje El Juncal, permanecerá bajo resguardo mientras avanza la investigación.