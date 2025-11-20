Un abusador admitió haber manoseado a una adolescente por meses y fue condenado

Los hechos ocurrieron entre fines de 2022 y principios de 2023, en una vivienda de Rincón de los Sauces donde vivía la adolescente.

Un abusador de Rincón de los Sauces admitió haber manoseado a una adolescente por meses y fue condenado mediante un acuerdo de partes. Cumplirá una pena en libertad si se atiene a las condiciones impuestas.

En una audiencia realizada ayer, un juez homologó un acuerdo de procedimiento abreviado y condenó al abusador, identificado como "W.A.B", por el delito de abuso sexual simple continuado cometido contra una adolescente. Además, le impuso la pena discutida por las partes y ordenó incluirlo en el Registro de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual.

El acuerdo fue presentado por el fiscal del caso Manuel Islas, quien describió que los hechos fueron cometidos en un domicilio de la localidad petrolera entre fines de 2022 y principios de 2023, cuando el acusado ejecutó actos de abuso sexual sobre la víctima: la investigación permitió determinar que éste aprovechaba cuando la adolescente estaba sola, ingresaba a la vivienda con alguna excusa, le hacía comentarios inapropiados y le realizaba tocamientos en contra de su voluntad, para luego retirarse de manera intimidante, diciéndole que no contara nada a nadie.

La investigación permitió reunir distintos elementos probatorios —entre ellos el testimonio de la adolescente, recibido mediante los dispositivos legales de resguardo— que fueron valorados por las partes para arribar al acuerdo presentado.

fiscal manuel islas

En el marco del procedimiento especial y con la conformidad de la defensa, de la representante de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la madre de la víctima, el acusado aceptó su responsabilidad penal. La calificación legal acordada fue la de abuso sexual simple reiterado.

La pena impuesta fue de dos años de prisión condicional, junto con reglas de conducta por el mismo plazo: fijar domicilio, presentarse de manera periódica ante la Dirección de Población Judicializada, no acercarse a la víctima en un radio de 300 metros y no establecer ningún tipo de contacto con ella por ningún medio. El incumplimiento de alguna de estas restricciones puede generar la revocación del carácter condicional de la condena.

Todas las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que el abusador comenzará a cumplir la pena de inmediato. Asimismo, se ordenó inscribir la sentencia en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPECODIS).

Aberrante: volvía a su casa, le convidaron fernet con droga y la violaron

Esta semana, el fiscal del caso Gastón Medina formuló cargos a dos personas por abusar sexualmente de una mujer en la ciudad de Neuquén, y pidió que permanezcan detenidos con prisión preventiva.

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho ocurrió la semana pasada en horas de la madrugada, en el interior de una casa.

La mujer fue a comprar cervezas y se cruzó con un vecino al que conocía y se pusieron a conversar. Él estaba en la calle junto a otros dos hombres y le convidó un vaso con fernet. Ella aceptó y después de beber comenzó a sentirse mal.

Sala de audiencia - tribunales - ciudad Judicial neuquen 02 Claudio Espinoza

Los tres ofrecieron llevarla hacia su casa y caminaron unos metros, pero luego la tomaron de los brazos y, pese a que ella manifestó que no quería, la metieron en la casa del vecino, a unos 200 metros de su vivienda. Allí cometieron la violación.

Luego la víctima logró salir por sus propios medios de la casa y, antes de hacerlo, intentó agarrar una campera que le habían sacado y en la que tenía dinero, pero por error se llevó un buzo.

Fue hacia su vivienda, donde los familiares que la ayudaron comprobaron que en el bolsillo del buzo había un DNI y un dispositivo electrónico, que terminó permitiendo identificar a uno de los autores del hecho.