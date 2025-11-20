Pesca ilegal: secuestraron 170 truchas durante un control vehícular en la Ruta 40

Un control vehicular permitió detectar una importante carga de truchas transportadas sin autorización, muy por encima del límite permitido.

Un operativo de rutina realizado por la Policía de Neuquén, sobre la Ruta 40 , derivó en el secuestro de 170 truchas que eran trasladadas sin la habilitación correspondiente . Esto corresponde una falta a la reglamentación de pesca permitida en la provincia.

El procedimiento ocurrió este miércoles por la anoche en el kilómetro 2056 de la calzada nacional, durante un control vehicular e identificación de personas llevado adelante por personal del Destacamento Nahuel Huapi . Allí se detuvo la marcha de una Renault Kangoo azul, cuyos ocupantes aceptaron mostrar el interior del vehículo, donde el personal observó una gran cantidad de pescado faenado.

Ante las consultas, los involucrados aseguraron que transportaban alrededor de 100 truchas presuntamente provenientes del embalse Alicurá. La situación motivó la intervención del guardaparques del destacamento Limay, quien formalizó las diligencias para determinar el origen y la magnitud de la carga.

pesca ilegal secuestro de truchas en la ruta 40 (1)

Tras el conteo oficial, se constató que en el vehículo había 170 truchas, cifra que excede de manera contundente el límite permitido. La normativa vigente, que en el caso de truchas y otros salmónidos, la devolución es obligatoria en la mayoría de los ambientes, excepto en casos específicos detallados en el Listado de Ambientes. Por ello, el guardaparques procedió al secuestro de todas las piezas ictícolas y labró el acta de infracción correspondiente.

Durante el control también se verificó que el conductor tenía la documentación vehicular en regla y se dejó asentado que no se hallaron elementos de pesca en poder de los ocupantes, un dato que quedará incorporado al expediente administrativo.

Finalizadas las actuaciones, los ocupantes fueron notificados de la infracción y se retiraron del lugar. Las autoridades informarán el secuestro a los organismos competentes para continuar con el trámite que prevé este tipo de infracciones dentro del área protegida.

pesca ilegal secuestro de truchas en la ruta 40 (2)

Consecuencias y sanciones por la pesca de truchas

Las truchas, en sus distintas variedades, son una de las especies más apreciadas en la pesca deportiva de la Patagonia, por eso está regulada por permisos, y requieren de un manejo responsable para evitar su sobreexplotación y garantizar la sostenibilidad del recurso.

Los controles como el realizado en este operativo buscan frenar la depredación de la fauna y concientizar a la comunidad sobre la importancia de respetar la legislación vigente.

Quienes quieran denunciar el incumplimiento de normativas de protección de fauna y recursos forestales pueden contactarse con la dirección provincial de Fauna de la Provincia al teléfono 0800-66666-36.