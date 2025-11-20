Apareció muerto arriba de un camión en el Alto Valle: lo que se sabe

En las primeras horas de la tarde de este jueves, se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de un hombre adentro de un camión en la calle de Acceso al Aero Club de Allen.

En el lugar trabaja la Policía de Río Negro con personal de la Comisaría 33 y del Gabinete de Criminalística. Por ahora, se desconocen las causas del deceso y la identidad del fallecido.

Según las primeras informaciones, el hombre habría sido encontrado desvanecido dentro del vehículo y fue un llamado de alerta el que movilizó a los efectivos policiales. Cuando el personal de la Comisaría 33 llegó al lugar, intentó asistirlo mientras se pedía apoyo médico.

Minutos después arribó una ambulancia, pero los profesionales constataron que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con datos preliminares, el conductor sería un camionero de 65 años domiciliado en Cervantes y habría sufrido una descompensación, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente, tal como indicó el Inforo.

La Fiscalía de turno dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística y del médico policial para avanzar con las actuaciones correspondientes. Fuentes policiales señalaron que, en principio, no surgieron indicios de criminalidad y que la línea de investigación se orienta a una posible muerte natural, mientras se aguardaba el retiro del cuerpo por parte de una empresa funeraria.

NOTICIA EN DESARROLLO...