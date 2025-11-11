El desembarco de lujoso hotel internacional que revoluciona a una ciudad del Alto Valle

Las características de un recinto de alojamiento de última tecnología y confort que le dará un salto de calidad a la localidad.

La desregulación económica que posiciona a la Argentina como un destino atractivo para las inversiones turísticas y el boom Vaca Muerta alientan a los capitales extranjeros del sector hotelero a apostar decididamente por la región.

Esto se traduce en la apertura de nuevos alojamientos en el país y puntualmente en la zona, con una expansión significativa en la oferta de recintos de alta gama. La cadena Howard Johnson lidera estas inversiones y uno de los lujosos recintos se estrenará en 2026 en Cinco Saltos, en una obra que revolucionará a esa ciudad .

“Ubicado a solo 85 kilómetros de Añelo, esperamos inaugurarlo prontamente. No había una infraestructura así en la zona, dará qué hablar”, indicó El CEO de Grupo Hotelero Albamonte, Alberto Albamonte en declaraciones al portal Comercio y Justicia.

Hotel Cinco Saltos El lujoso hotel será inaugurado en 2026 en Cinco Saltos.

Tecnología, diseño y materiales de última generación, están garantizados en el nuevo e impotente complejo que le aportará sin dudas un salto de calidad en el rubro a la vecina ciudad. Como se sabe, Howard Johnson y Days Inn, marcas que opera el mencionado Grupo llegan a Vaca Muerta junto a la desarrolladora TBSA.

Esta noticia se suma a las aperturas en General Pico, San Martín de Los Andes y Añelo, además de proyectos en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.

A su vez y en el marco del auge hotelero, Days Inn, otra de las firmas de dicha organización comercial, refuerza su presencia en Vaca Muerta, mientras que Hilton, Marriott y Accor avanzan con desarrollos en Buenos Aires, Patagonia, el Litoral y el Norte del país.

Vaca Muerta atrae al sector hotelero

Pero sin dudas Vaca Muerta y todo lo que rodea al fenómeno del petróleo y el gas presentan un atractivo extra para los inversores, que advierten una gran demanda de alojamiento para los trabajadores del sector llegados de distintas provincias, ejecutivos, empresarios y toda la comunidad de negocios que se mueve alrededor de Añelo.

Es decir, se trata de una zona con déficit inmobiliario debido al crecimiento acelerado de su población. En ese sentido, los hoteles cumplen un rol fundamental y así lo entendió Grupo Hotelero Albamonte, quién junto a la desarrolladora TBSA anunciaron la construcción de cinco hoteles.

Más detalles del lujoso hotel de Cinco Saltos

Trascendió que el imponente hotel contará con más de 60 habitaciones y suites, además de un spa de última generación, un gimnasio, restaurante, salón de convenciones y eventos, dos piscinas climatizadas y una fuente de aguas danzantes. Pensado para los empresarios ligados a Vaca Muerta pero también para viajeros y satisfacer la demanda local.

Hotel Cinco Saltos (1) Gran expectativa en la ciudad por la llegada del imponente hotel.

La otra nueva estrellita de Howard Johnson en la región es la de Vaca Muerta. Estará ubicado sobre la ruta provincial 7 y subida batería 8 del Proyecto urbanístico Vaca Muerta, a sólo tres minutos del centro urbano de Añelo. Dentro del enclave de Ciudad Central y a 100 km de Neuquén capital.

El proyecto contempla la construcción de un centro de convenciones orientado a satisfacer la demanda de ejecutivos y profesionales que visitan la región. Sobre todo para eventos como la Expo Oil & Gas. Además, contará con restaurante internacional, lobby bar, Spa, Gym, business center, piscina cubierta climatizada y estacionamientos protegidos.