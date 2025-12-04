Autorizan la reapertura de las paritarias para un grupo de estatales: quiénes son

La decisión se tomó a través de un decreto del gobernador Rolando Figueroa y fue uno de los puntos acordados en la paritaria con ATE.

El gobernador Rolando Figueroa autorizó este martes, a través del decreto 1614/25, la reapertura del procedimiento de negociación paritaria sectorial de los trabajadores y las trabajadoras comprendidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3373 para el personal dependiente de la Administración centralizada y descentralizada, entes autárquicos no convencionados, comisiones de fomento e Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Tal como se explica en los considerandos del decreto, la reapertura del convenio de la Ley 3373 fue uno de los acuerdos a los que se arribó en el marco de las mesas de negociación entre el Ejecutivo y los gremios estatales Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

Fueron designados como representantes titulares del Ejecutivo Provincial para conformar la Comisión Paritaria Sectorial: Ximena Soledad González, Romina Johana Villegas, Natalia Alejandra Puppio, Lucas Francisco Parra y Laura Soledad Fernández. Como suplentes fueron elegidas Paola Silvana Masino, María Emilia Utrovicic, Georgina Elisabet Sandoval, Marina Lardit y María Pía Milano.

SFP UPCN reunion paritarias casa de gobierno tobares (3) Sebastián Fariña Petersen

Además, se destaca que el procedimiento de negociación colectiva “resulta una herramienta imponderable para definir las relaciones laborales entre el Estado Provincial y sus trabajadores/as, toda vez que favorecen a los espacios de diálogo, debate y consenso”.

También se indica que el Ejecutivo Provincial “entiende necesario profundizar el camino del diálogo con los distintos sectores vinculados a la Administración Pública”, entre los que se encuentran aquellos que ejercen la representación de los trabajadores y las trabajadoras estatales.

“De esta manera, es posible asegurar igual tratamiento de las distintas temáticas incorporadas y/o a incorporar en los Convenios Colectivos de Trabajo sectoriales, a efectos de establecer condiciones de trabajo igualitarias entre los distintos sectores de la Administración Pública Provincial”, se agrega.

El decreto fue refrendado por los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Gobierno, Jorge Tobares; y de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli.

Asamblea de ATE (7) Claudio Espinoza

El Gobierno y ATE firmaron el acuerdo paritario

El Gobierno provincial y los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén (ATE) firmarfon este miércoles al mediodía el acuerdo salarial en el marco de las paritarias 2026.

Según la información brindada, el acuerdo establece aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre enero 2026 a junio de 2026.

Los períodos de actualización se aplicarán en los meses abril 2026 y julio 2026. Durante la primera actualización se considerará el salario de marzo 2026 y se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo 2026. En tanto, que en el reajuste de Julio 2026, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado tras la última actualización de abril 2026.

El acuerdo indica que las variaciones de IPC se calcularán promediando 50% del IPC elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén (DPEyC), y 50% del IPC elaborado por INDEC.

Además, la firma de las paritarias 2026 prevé una suma extraordinaria de $350.000, de carácter extraordinario, no remunerativo y no bonificable, el que será abonado durante la segunda quincena de enero 2026.