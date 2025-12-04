El enojo de Alex Pelao y su reflexión tras ser eliminado de MasterChef Celebrity

El humorista fue el séptimo eliminado del certamen de cocinas luego de enfrentar a Marisa Balli en un mano a mano. Así se despidió del reality.

Alex Pelao se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity y su expulsión no solo generó sorpresa en las redes sociales, sino también en él y sus propios compañeros que lo despidieron en medio del llanto.

El humorista que se enfrentó en un mano a mano con Marixa Balli quien se salvó de la expulsión aprovechó para hablar por primera vez sobre los trastornos alimenticios que atraviesa.

El sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas no convenció a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y señalaron la preparación como “la peor de la jornada” y remarcaron que comerlo era difícil por la altura del armado.

“Estoy muy agradecido. Me cuesta mucho bajar y salir un poco de la cáscara que se va armando”, dijo el humorista cordobés que era un candidato a llegar a instancias finales.

En medio de la emoción, Alex abrió su intimidad ante sus compañeros y contó cómo fue su relación con la comida a lo largo del tiempo. “Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en MasterChef mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor. Me capitalizo en eso y ni hablar de este grupo hermoso, es divino y da gusto”, sostuvo.

Eliminado de la competencia, Pelao mostró su malestar tras haber sido eliminado. “Siento un poco de impotencia y enojo por no haber estado a la altura, podría haberlo hecho mejor, peor no encontré las formas”, admitió y aseguró que en caso de haber repechaje le gustaría volver al reality.