Wanda Nara reveló que Sebastián Yatra la quiso seducir y contó el excéntrico regalo que le hizo

La conductora de MasterChef Celebrity mandó al frente al colombiano y aseguró que quiso conquistarla.

Wanda Nara tiene un sinfín de historias y en el último episodio de MasterChef Celebrity contó que Sebastián Yatra la invitó a salir cuando estaba con Mauro Icardi.

La declaración de la rubia llegó en medio de la visita del cantante colombiano al reality de cocinas de Telefe. Según contó la empresaria que sigue sacando los trapitos al sol y datos completamente desconocidos hasta ahora, el artista le regaló un collar.

Todo se dio cuando Yatra visitó las cocinas del reality más famoso de la televisión en el marco de su paso por Argentina para promocionar su tour “Entre tanta gente” en el Movistar Arena el 15 de abril del 2026.

Cuando el músico recorría las estaciones, Wanda aprovechó una pregunta de Evangelina Anderson para despacharse y revelar un acercamiento con Yatra que dejó a todos sorprendidos.

La ex de Martín Demichelis quiso saber si aceptaría salir con Yatra si no estuviese de novia y fue contundente con su respuesta: “A mí Yatra ya me llamó, me llamó en el pasado, me mandó un collar y ya no nos pudimos ver”.

Rápidamente tuvo la segunda de Maxi López quien reconoció que “hubo un beboteo” y que todo ocurrió en un evento en Brasil cuando la empresaria estaba en pareja con Mauro Icardi en 2023.

En ese momento Wanda le presentó a su hermana, Zaira Nara a quien Yatra conocía y tenía algún que otro vínculo aunque no aseguró que haya pasado algo.