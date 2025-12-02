Yanina Latorre es la nueva figura de MasterChef Celebrity

La conductora de América aceptó la propuesta y reemplazará a uno de los jugadores que se ausentará por un tiempo.

Yanina Latorre se sumará en las próximas semanas a la reciente y exitosa edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe. La conductora hará el pase del año aunque será de forma temporal.

La rubia reemplazará a Maxi López quien viajará a Suiza y acompañará a su esposa, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su hijo. El anuncio se hizo este lunes en el programa que la mujer de Diego Latorre conduce por la pantalla de América donde ambos confirmaron la noticia que generó todo tipo de especulaciones.

El exfutbolista y el gran candidato a ganar MasterChef Celebrity se ausentará al menos durante un mes y regresará a la Argentina el 5 de enero.

Latorre quiso saber cómo había sido la elección de su nombre para el reemplazo a lo que López contó: “A mí me pusieron el nombre y dije que si”, en referencia a la propuesta de la producción de Telefe. “Prometí cuidarle el lugar”, afirmó la rubia que reconoció que sabe cocinar, pero que tiene pánico por las exigencias que tiene la competencia en tiempo real.

Claro que la participación de Yanina en el reality será una de las más esperadas ya que se cruzará con Wanda Nara con quien tiene una relación de amor y odio. De hecho, la Angelita le consultó a Maxi si había aceptación de la conductora ya que la tiene bloqueada en Instagram.

La primera salida de Maxi López tuvo como reemplazo a Marley quien le guardó muy bien su lugar cuando el ex futbolista tuvo que viajar de urgencia a Suiza en medio del accidente de su mujer.