A días del estreno de la temporada 4: estas son las mejores frases de 'Los Bridgerton'

En 2020, el estadounidense Chris Van Dusen creó la serie Bridgerton basándose en las novelas exitosas de la autora Julia Quinn. Y lo cierto es que las primeras tres temporadas de Bridgerton causaron furor en la pantalla de Netflix . En este artículo, y a días del estreno de la temporada 4 , te contamos cuáles son las mejores frases de los libros de 'Los Bridgerton' .

Cabe recordar que Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton , que llegará con su primera parte el 29 de enero de 2026 y su segunda parte el 26 de febrero de 2026. Además, la plataforma estadounidense de streaming definió que la serie fuese renovada para las temporadas 5 y 6.

A días del estreno de la temporada 4 , presentamos las mejores frases de los libros de 'Los Bridgerton' . Sumergite en este recorrido imperdible…

Es oportuno reseñar que la historia de Los Bridgerton está ambientada en la alta sociedad londinense de principios del siglo XIX, y se centra en la vida de dos familias: los Bridgerton y los Featherington. Cada temporada cuenta las vicisitudes de un hermano de los Bridgerton.

Del primer libro de la saga, “El Duque y yo”, correspondiente a la primera temporada de Los Bridgerton (2020), es imposible soslayar estas frases:

“Decir que los hombres son tercos como mulas sería insultar a las mulas’’.

‘‘Ante una situación en que quedan en ridículo, todos los hombres tienen la imperativa necesidad de echarle la culpa a otra persona’’.

"El hecho de que algo no sea perfecto no lo hace menos digno de amor".

"Amo todo de ti. Incluso las partes que crees demasiado oscuras y vergonzosas".

‘‘De modo que besarla se convirtió en un asunto de supervivencia. Era muy sencillo. Si no la besaba, si no la devoraba, moriría’’.

“Conocer a una mujer hermosa es una cosa, pero conocer a tu mejor amiga en el cuerpo de la mujer más hermosa es algo muy distinto”.

"Es enloquecedor. Cómo consumes mi propio ser’’.

‘‘Estaba tan natural y bonita que, el mero hecho de estar a su lado, provocó que Simon no pudiera dejar de sonreír como un tonto’’.

La segunda novela de la saga, titulada El vizconde que me amó, ofrece estas memorables frases:

‘‘El amor no tiene que ver con tener miedo a que te lo arrebaten. El amor tiene que ver con encontrar a la persona que te llene el corazón, que te hace ser una persona mejor de lo que nunca soñaste ser. Tiene que ver con mirar a tu mujer a los ojos y estar convencido hasta lo más hondo de que ella es, sencillamente, la mejor persona que has conocido’’.

‘‘No me hace falta ser tan buena. Solo necesito disfrutar por mí misma. Y necesito saber que lo he intentado’’.

‘‘Tienes que vivir cada hora como si fuera la última —dijo Kate— y cada día como si fueras inmortal’’.

"Sólo sigue mirándome. Nada más importa".

“Algunos no están destinados a estar juntos, sin importar cuánto deseemos que la situación sea distinta”.

"Todo por lo que me encuentro capaz de respirar... eres tú".

"Eres la ruina de mi existencia y el objeto de todos mis deseos".

De los libros Seduciendo a Mr. Bridgerton y Te doy mi corazón, pueden destacarse las siguientes frases: