Martín Fierro de Streaming: cuánto midió la premiación que eligió al Conicet como lo mejor del 2025

La primer gala de los MF de streaming cerró números llamativos que sorprendieron en la TV y la transmisión de Youtube.

Los premios Martín Fierro de Streaming acapararon las miradas de la televisión argentina este domingo con una gala donde fue galardonado por primera vez el sector de los medios que crece a pasos agigantados y continúa ganando protagonismo. Esta edición comandada por APTRA y la producción del streaming Olga tuvo una cantidad de televidentes que sorprendió.

Los números de la transmisión fueron escalando con el paso del tiempo logrando picos de televidentes que sorprendieron en la primera edición de la gala. En Youtube los números iniciaron con 13 mil viewers en vivo pero con el paso del tiempo y la entrega de los premios en marcha, alcanzaron los 150 mil views.

La transmisión de Olga alcanzó picos de 228 . mil usuarios en simultáneo y sumó más de 1.5 millones de vistas totales , llegando a ser la transmisión en vivo más vista en vivo en el mundo según dio a conocer streamcharts. En paralelo a ello, la transmisión de Telefe hecha durante la gala inició en 5.5 puntos pero alcanzó picos de 9.3 , marcando un número positivo que sorprendió.

Paren La Mano

Desde las 22 horas el rating se sostuvo entre los 8 y los 9 puntos terminando con un promedio de 8.1 en la TV sumado también a los números de la Youtube.

La incómoda pregunta de Sofi Gonet a Diego Poggi que se ganó el repudio en redes

Sofía Gonet, también conocida en los medios de comunicación como La Reini, se acercó al Centro de Convenciones de la Capital Federal para ser parte de los Martín Fierro de Streaming donde estuvieron grandes figuras del medio que gana protagonismo con el paso del tiempo y continúa con su proceso de instalación en la sociedad.

En medio del revuelo por el escándalo con su expareja Homero Petinatto, donde ambos filtraron chats violentos que intercambiaron en medio de una fuerte discusión por Whatsapp, La Reini pasó por la alfombra roja y no pasó desapercibida con una particular pregunta que hizo estallar de risas a todos los presentes.

En la previa quedó expuesta con un particular momento insólito junto a Diego Poggi luego de que le consulte por su look para la gala. Acto seguido le preguntó si le gustaba lookearse, a lo que Poggi respondió de forma contundente que no es de su gusto hacerlo. Con la respuesta escuchada, Sofía respondió: "Es más cosas de las chicas y los gays el tema de los looks".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldeBrit_ok/status/2000376129413435392&partner=&hide_thread=false El PAPELÓN de la noche en los #MartinFierro se lo lleva la Reini con Diego Poggi pic.twitter.com/ILWm28s3Lc — fan (@AngeldeBrit_ok) December 15, 2025

Rápidamente Poggi contestó: “Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale". Rápidamente sorprendió a la modelo que repreguntó:“¿Vos sos gay?”. Diego alegó que “depende del día” mientras que ella volvió a interrogar: “Ay, ¿pero sos bisexual?”. Entre risas, el periodista sumó: “No, no, hago lo que puedo”.

“Ay, no sabía. Me muero pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?”, dijo la Reini mientras que Poggi cerró: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”.