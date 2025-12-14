Martín Fierro de los Canales de Streaming: noche histórica para el mundo audiovisual argentino

APTRA entrega por primera vez los premios al streaming, con 32 ternas, figuras destacadas y transmisión en vivo por OLGA y Telefe.

La industria del streaming argentino vive una noche histórica con la realización de la primera edición de los Martín Fierro de los Canales de Streaming , los premios que reconocen a las mejores producciones, figuras y creadores de contenido del entretenimiento digital. La ceremonia marca un hito para un sector que en los últimos años se consolidó como uno de los grandes protagonistas del consumo audiovisual en el país.

El evento se desarrolla este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y es organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). En total, se entregarán estatuillas en 32 ternas que distinguen a streamers, conductores, periodistas, programas y canales que marcaron el año en las distintas plataformas .

La cobertura comenzó a las 18:30 con una previa especial conducida por el Pollo Álvarez. Una hora más tarde, desde las 19:30, Marti Benza, Nacho Elizalde, Sofi Gonet, Luli González y Tefi Russo reciben a los invitados y nominados en la alfombra roja, antes del inicio formal de la gala.

Martín Fierro.jpg La ceremonia será el 9 de septiembre en el Hilton.

La ceremonia central es conducida por Paula Chaves y Damián Betular. Tanto la alfombra roja como la entrega de premios pueden verse en vivo a través del canal de YouTube de OLGA y también por televisión abierta, mediante la pantalla de Telefe.

Los primeros ganadores de la noche

La ceremonia ya comenzó a entregar las primeras estatuillas y dejó definiciones destacadas en varias categorías clave de esta primera edición de los Martín Fierro de los Canales de Streaming.

En el rubro Mejor Streaming Federal, se registró un empate. El reconocimiento fue compartido entre “Cabaret Voltaire”, producción de Rosario, y “Dólar Blue”, de La Casa Streaming, con base en Misiones. Ambos ciclos fueron distinguidos por su aporte al desarrollo del streaming fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2000367338206425482&partner=&hide_thread=false Yoyi Francella ganó el premio a co-conducción femenina



Mirá los #MartinFierro en VIVO por Telefe y OLGA pic.twitter.com/6jc6knabdW — telefe (@telefe) December 15, 2025

En la categoría Figura humorística masculina, el Martín Fierro quedó en manos de Martín Garabal, columnista de Luzu TV. El ganador no estuvo presente en la ceremonia y la estatuilla fue recibida por su hermana, Victoria Garabal, junto a Lucas Upstein.

El premio a la Coconducción femenina fue para Yoyi Francella, por su trabajo en Luzu TV. La actriz, hija de Guillermo Francella, se impuso en una terna que reunió a algunas de las figuras más reconocidas del formato.

Otro de los momentos destacados llegó con el premio al Programa “más border”, que quedó en manos de “Lo del Turco”, el ciclo encabezado por Claudio “Turco” García, que se llevó una de las estatuillas más singulares de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2000363732799541430&partner=&hide_thread=false "Ángel responde" ganó como mejor programa de actualidad



Mirá los #MartinFierro en VIVO por Telefe y OLGA pic.twitter.com/8Cr3PKASZO — telefe (@telefe) December 15, 2025

En el rubro Mejor programa de Actualidad, el ganador fue “Ángel Responde”, el envío conducido por Ángel de Brito en Bondi, que se consolidó como uno de los ciclos informativos más seguidos del streaming.

Finalmente, el Martín Fierro a Mejor columnista de streaming fue para Sebastián De Caro, por su labor en Gelatina, sumando otro reconocimiento para esa señal en esta primera entrega.

La ceremonia continúa con la entrega del resto de las estatuillas, mientras el streaming argentino celebra una noche histórica con su desembarco oficial en los premios Martín Fierro.

MartinFierro.jpg Premios Martín Fierro: se realizará la 51° edición este domingo, por Telefe.

Las principales figuras nominadas

Entre las ternas más destacadas aparecen las de conducción femenina y masculina, con nombres centrales del streaming y los medios digitales. En conducción femenina compiten Nati Jota (OLGA), Malena Pichot (Futurock), Paula Chaves (OLGA), Vicky Garabal (Luzu TV), La Tora (Luzu TV y TLF Streams) y Sofi Martínez (TLF Streams).

En conducción masculina, los nominados son Luquita Rodríguez (Vorterix), Tomás Rebord (Blender), Migue Granados (OLGA), Nicolás Occhiato (Luzu TV), Ángel de Brito (Bondi) y Pedro Rosemblat (Gelatina).

También se entregan premios a la co-conducción, tanto masculina como femenina, con figuras como Damián Betular, Germán Beder, Flor Jazmín Peña, Gime Accardi y Juli Poggio, entre otros.

Periodismo, humor y entrevistas

El periodismo tiene un lugar central en esta primera edición. En la terna Voz Periodística compiten Iván Schargrodsky, Luciana Geuna, Flor Halfon, Esteban Trebucq, Carolina Amoroso y Gonzalo Aziz. En el rubro deportivo, los nominados incluyen a Pablo Giralt, Gastón Edul, Sebastián Varela del Río y Flavio Azzaro.

El humor también dice presente, con categorías femenina y masculina. Entre los nombres aparecen Malena Guinzburg, Momi Giardina, Noe Custodio, Guille Aquino, Martín Garabal y Nachito Saralegui. En tanto, la terna de entrevistador reúne a Migue Granados, Pedro Rosemblat, Julia Mengolini, Juan Pablo Varsky y Mili Hadad.

Programas, duplas y revelaciones

La lista de nominaciones incluye premios a duplas del año, magazines, programas semanales, humorísticos, musicales, deportivos, políticos y de actualidad. Además, se reconoce al talento revelación, a los mejores columnistas, streamers y contenidos on demand.

Entre los programas destacados figuran ciclos emblemáticos del streaming como Nadie Dice Nada, Paren La Mano, Soñé Que Volaba, Antes Que Nadie, ¡FA!, La Cruda y Tapados de Laburo. También se premian las transmisiones especiales, los stream react y las producciones musicales en vivo.