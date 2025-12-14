La indirecta de Luciana Salazar para Ramiro Marra que hizo estallar las redes: "Volví a tener 14 años"

Tras el encuentro que mantuvieron en un lujoso restaurante de Palermo, la modelo volvió a hacer referencia a la reunión con el exlibertario.

Luciana Salazar y Ramiro Marra llamaron la atención al confirmar que compartieron una cena en un reconocido restaurante de Palermo. Lejos de desmentir versiones, ambos reconocieron que hubo buena sintonía durante el encuentro y que la experiencia fue positiva. Incluso, dejaron abierta la posibilidad de volver a verse en otro contexto , esta vez sin más personas alrededor.

Tras la aparición de rumores, la modelo se expresó en redes sociales y le dedicó un guiño público al empresario y político. “Hoy por un momento volví a tener 14 años, kiosco de Alejo y salón español” , escribió en una historia de Instagram, en alusión a recuerdos compartidos de la adolescencia. El mensaje despertó curiosidad por el pasado que los une y reforzó la idea de una conexión previa.

En diálogo con TN Central, la influencer relató cómo se produjo el primer acercamiento. “Lo vi por primera vez en un restaurant en el que había mucha gente conocida”, contó. Según explicó, el ex candidato a jefe de Gobierno porteño se acercó de manera cordial, se presentó y se sumó a la charla. “Yo estaba con una amiga mía y nos matamos de risa” , recordó sobre ese momento distendido.

Salón-Luciana-Salazar La modelo y el dirigente político llegaron a compartir colegio.

La vedette destacó que la conversación fluyó rápidamente gracias a las anécdotas que él le trajo del pasado. “Me empezó a contar cosas de la infancia que yo ni me las acordaba”, señaló. Ese intercambio de recuerdos fue clave para romper el hielo y generar complicidad, en un clima que describió como "relajado y divertido".

La ex participante del "Bailando" también remarcó que compartían conocidos y una historia escolar en común. “Teníamos gente conocida en común. Compartíamos colegio, él iba al de hombres y yo al de mujeres”, explicó. Esa coincidencia, según explicó, ayudó a que la charla se extendiera de manera natural

Qué dijo Luciana Salazar sobre su encuentro con Ramiro Marra

Sobre lo que significó el encuentro, fue clara al bajarle el tono romántico. “Fue muy divertido, me hizo la noche porque me trajo recuerdos lindos de esas épocas”, expresó. En ese marco, aclaró que el intercambio en redes se dio de forma educada y sin segundas intenciones explícitas.

Consultada por la posibilidad de una segunda cita, Salazar se definió con claridad. “Yo soy chapada a la antigua, si no me lo presentan yo no voy para adelante”, sostuvo. De todos modos, no dudó en elogiar la actitud del exlibertario: “Pulgar 100% para arriba, porque me hizo la noche”.

También se encargó de despejar versiones sobre un supuesto inicio de romance. “No estamos saliendo. Fue algo muy espontáneo”, afirmó. Por lo pronto, expresó que la charla incluyó todo tipo de temas y hasta llegó a tocar cuestiones políticas, sin que eso implicara un vínculo más profundo.

Por último, la modelo se mostró sorprendida por la rapidez con la que se instalaron especulaciones. “A mí esto me sorprendió. No quiero que se especule con algo que no es ”, señaló. Y concluyó con firmeza: “Nos conocimos ayer por primera vez”, dejando en claro que, por ahora, se trató solo de una reunión casual.