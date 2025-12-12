Luciana Salazar enfrentó los rumores de romance con Ramiro Marra

La modelo e influencer reveló que se vieron por casualidad en un restaurante porteño y aclaró cuál es el vinculo con uno de los fundadores de La Libertad Avanza.

Luego de poner en venta su ropa y generar polémica por los costos, Luciana Salazar fue vista con el exlegislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra , en un restaurante porteño. El encuentro entre la modelo y el libertario rápidamente se viralizó y la rubia tuvo que salir a aclarar cuál es el vínculo que los une.

“Todo esto fue el miércoles. Lo vi por primera vez en un restaurante en el que había mucha gente conocida. Él se acercó a saludar muy adecuadamente , se presentó, se sentó un rato a charlar. Yo estaba con una amiga y nos matamos de risa”, dijo la vedette en diálogo con Todo Noticias.

La rubia no dudó en aclarar que el encuentro se dio de forma casual y que no estaba organizado ni nada por el estilo y que se divirtió mucho con el ida y vuelta con el ex legislador. “Me contó varias anécdotas porque me conocía desde la adolescencia, cuando éramos chicos. Él iba a un colegio de hombres y yo a uno de mujeres de la zona de Belgrano, y me recordó anécdotas muy divertidas que yo ni me acordaba”, contó Salazar.

La política no fue un tema que faltó en la charla e incluso Marra le contó que había compartido nota con Martín Redrado, expareja de Luciana. “Fue muy divertido, me hizo la noche porque me trajo recuerdos lindos de esas épocas. Fue eso. Después él me empezó a seguir (en redes) y yo lo empecé a seguir educadamente”, deslizó.

Aunque aclaró que no hay relación amorosa ya que solo se vieron esa noche y decidió poner punto final a los rumores, no cerró la puerta a la posibilidad de conocerlo. “Obviamente, 100% para arriba porque conocemos a un montón de gente en común”, dijo Luli cuando le preguntaron si le subía o no el pulgar a Marta.

“Fue algo muy espontáneo. Se acercó amorosamente a saludar y nos quedamos charlando, hablamos de todo, hasta de política. Me habló de un lugar al que solíamos ir todos, que era como un emblema, y le decíamos “El kiosco de Alejo” y para mi fue como recordar una etapa de mi vida hermosa”, cerró.