Espectáculos La Mañana Luciana Salazar La venta de "garage" de Luciana Salazar: prendas desde los 30 mil al millón de pesos

La modelo incursionó en una plataforma digital para vender ropa de su placard. Cuáles son los precios y talles.







Luciana Salazar se incorporó en el mercado de venta de ropa, no en el rol de empresaria pero si tomó la decisión de unirse en forma de vendedora digital a través de una plataforma digital que permite publicar prendas usadas o nuevas. Allí la modelo puso a disposición de potenciales compradores elementos de su vestidor que quiere sacar de su placard.

"Renová tu vestidor" es la plataforma de moda circular, modalidad conocida cotidianamente como feria americana, a la cual se unió para exhibir sus prendas y venderlas en cifras que oscilan entre los 28 mil pesos y un millón quinientos mil, dependiendo el modelo y la marca que sea. A su vez hay variedades de talles entre XS, S y XXS.

“No soy de repetir mucho la ropa...", confesó la modelo sobre su costumbre con la utilización de la ropa y profundizó sobre aceptar incursionar en la plataforma: “Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho".