El clima en Neuquén

icon
27° Temp
21% Hum
Espectáculos
La Mañana Luciana Salazar

La venta de "garage" de Luciana Salazar: prendas desde los 30 mil al millón de pesos

La modelo incursionó en una plataforma digital para vender ropa de su placard. Cuáles son los precios y talles.

La venta de garage de Luciana Salazar: prendas desde los 30 mil al millón de pesos

Luciana Salazar se incorporó en el mercado de venta de ropa, no en el rol de empresaria pero si tomó la decisión de unirse en forma de vendedora digital a través de una plataforma digital que permite publicar prendas usadas o nuevas. Allí la modelo puso a disposición de potenciales compradores elementos de su vestidor que quiere sacar de su placard.

"Renová tu vestidor" es la plataforma de moda circular, modalidad conocida cotidianamente como feria americana, a la cual se unió para exhibir sus prendas y venderlas en cifras que oscilan entre los 28 mil pesos y un millón quinientos mil, dependiendo el modelo y la marca que sea. A su vez hay variedades de talles entre XS, S y XXS.

“No soy de repetir mucho la ropa...", confesó la modelo sobre su costumbre con la utilización de la ropa y profundizó sobre aceptar incursionar en la plataforma: “Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho".

Luli Salazar Ropa

“Lo vi como una oportunidad para sacarme cosas de encima, porque llega un momento en el que hay cosas que las puedo regalar, las puedo donar, pero hay otras que no puedo”, dijo. Lo particular es que a pesar de que para la modelo es el descarte, para muchas personas es una oportunidad de hacerse dueña de prendas importantes a un bajo costo, dependiendo cuál sea el elegido.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel