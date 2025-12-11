Rosalía agotó dos Arena en 15 minutos: cómo comprar entradas para sus nuevas presentaciones

La cantante española confirmó su cuarto show en Argentina tras agotar en apenas minutos los tres shows de Lux Tour 2026.

La artista española volverá a la Argentina para presentar su nuevo álbum.

Rosalía tiene todo listo para regresar a la Argentina en 2026 con su Lux Tour en el marco del exitoso lanzamiento de su último trabajo discográfico. La cantante española agotó en apenas 15 minutos las dos fechas iniciales del Movistar Arena y agregó una nueva función que agotó en apenas 30 minutos.

Con tres funciones agotadas, se puso a la venta el cuarto show de la cantante para el 6 de agosto de 2026. Con entradas ya a la venta únicamente por la web de Movistar Arena con beneficios para clientes Santander que podrán comprarlas en 6 cuotas sin interés.

Acceder al sitio es sencillo, ya que se debe ingresar con usuario y contraseña, luego buscar el evento “Rosalía- LUX TOUR 2026” y elegir la fecha del show que únicamente está disponible la cuarta fecha del 6 de agosto. Una vez seleccionada la fecha se podrá elegir sector y cantidad de tickets. Se finaliza la compra con el pago de la misma con las distintas opciones.

Una vez adquiridas las mismas, el usuario tendrá que revisar el correo electrónico que registró para descargar o imprimir los tickets.

rosalia

El precio para ver a Rosalía

El show de Rosalía con su tour LUX promete ser inolvidable y son cada vez más los fanáticos argentinos que no quieren perderse el evento del 2026. En cuanto a los precios de las entradas oscilan entre los $95.000 a los $290.000 siendo esta la más cara.

Según el sitio oficial, los precios para ver a Rosalía, según el sector y sin tener en cuenta el recargo por servicios, son: