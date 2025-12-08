La insólita reacción de Rosalía al aparecer una cucaracha durante una entrevista: "¡Dios mío, es enorme!"

La cantante española se encontraba en medio de una entrevista cuando vi al insecto y fue sorprendida. El momento se hizo viral en redes sociales.

La cantante española se volvió viral en redes sociales por el momento que protagonizó en una entrevista.

Durante la presentación de su último álbum "Lux" , la cantante Rosalía se encontraba durante una entrevista en Brasil cuando vivió un insólito momento. Tras su paso por Argentina y la presentación de su gira mundial, la joven de 33 años de edad recorre algunos países para dar a conocer su nuevo lanzamiento.

La española se hizo viral en redes sociales con un recorte de la entrevista que brindó para el programa televisivo Fantástico Show da Vida, a los pies del icónico Cristo Redentor, donde vivió uno de esos momentos inesperados que solo pueden surgir frente a cámara.

Mientras hablaba, de manera sorpresiva Rosalía se levantó de su silla a los gritos, tras cruzarse con una cucaracha voladora, tal como luego confirmaría Ana Carolina Raimundi, la periodista que la entrevistó. "¡Wow, un bicho!" , gritó Rosalía nerviosa. "¡Dios mío, es enorme! ¡No, no, no!" , siguió sin ocultar su miedo por estos insectos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/APALEAPALE/status/1997852058813350036?s=20&partner=&hide_thread=false rosalia huyendo de una cucaracha en mitad de una entrevista pic.twitter.com/JFadrEZvHW — (@APALEAPALE) December 8, 2025

El equipo de producción, atento a la escena, intervino para espantar al insecto, por lo que la misma Rosalía intervino. "Solo aléjalo, no lo lastimes", pidió. Acto seguido, volvió a sentarse y pidió disculpas a la periodista y le explicó que le tiene mucho miedo a las cucarachas.

En pleno furor mundial por su último disco, la artista mezcló susto, risas y el costado más natural de la estrella, dio la vuelta al mundo y desató una ola de identificación y comentarios entre sus fans.

"Eso no era una cucaracha, era un toro", "Nooo y volaba?!!! Me muero", "Soy Rosalía o hasta peor, yo cancelo la entrevista y me voy", "Rosalía, hermana, no estás sola... Huyamos de las cucarachas voladoras juntos", "Haría exactamente lo mismo", y "Soy yo tranquilamente jajaja, qué miedo me dan las cucarachas", fueron algunos de los tantos mensajes que acumularon en las redes, muchos de ellos comprendiendo la reacción de la cantante.

rosalia cucaracha

Rosalía anunció shows en Argentina para presentar su álbum "Lux"

Rosalía fue protagonista en los últimos días en Argentina con su visita, donde participó de distintos programas mediáticos y visitó puntos históricos de la Capital Federal como el Obelisco, La Bombonera, entre otros lugares emblemáticos.

Con esta visita exprés que dejó postales inolvidables para la cantante, anunció que volverá al país para presentar Lux, su nuevo disco de estudio. La artista de 33 años presentará su nueva faceta y dejará de lado a "Motomami", abriendo un nuevo ciclo musical pensado con arreglos instrumentales, varios idiomas y un estilo barroco que remite a un aura celestial.

rosalia

A través de sus redes sociales, compartió un flyer de este tour que tendrá 42 shows en 17 países, convirtiéndose así en la gira más grande de Rosalía como protagonista absoluta. Su regreso a la Argentina tendrá lugar el próximo 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena, con una gira que marcará una nueva etapa en su carrera y que llega de la mano de DF Entertainment.

Las entradas para las dos funciones estarán disponibles a través de la web del Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes Santander se realizará el miércoles 10 de diciembre, de 10 a 16 horas, con 6 cuotas sin interés. En tanto, la venta general comenzará el jueves 11 de diciembre a la misma hora.