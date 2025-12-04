Rosalía anunció dos shows en Argentina para presentar su álbum "Lux": cuándo será

La artista española que estuvo varios días en el país, confirmó las fechas de su gira mundial. Dónde se presentará y cómo comprar las entradas.

Rosalía fue protagonista en los últimos días en Argentina con su visita, donde participó de distintos programas mediáticos y visitó puntos históricos de la Capital Federal como el Obelisco, La Bombonera, entre otros lugares emblemáticos.

Con esta visita exprés que dejó postales inolvidables para la cantante, anunció que volverá al país para presentar Lux, su nuevo disco de estudio . La artista de 33 años presentará su nueva faceta y dejará de lado a "Motomami", abriendo un nuevo ciclo musical pensado con arreglos instrumentales, varios idiomas y un estilo barroco que remite a un aura celestial.

A través de sus redes sociales, compartió un flyer de este tour que tendrá 42 shows en 17 países , convirtiéndose así en la gira más grande de Rosalía como protagonista absoluta. Su regreso a la Argentina tendrá lugar el próximo 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena, con una gira que marcará una nueva etapa en su carrera y que llega de la mano de DF Entertainment.

rosalia

Cuándo se podrán comprar las entradas para ver a Rosalía

Las entradas para las dos funciones estarán disponibles a través de la web del Movistar Arena.

La preventa exclusiva para clientes Santander se realizará el miércoles 10 de diciembre, de 10 a 16 horas, con 6 cuotas sin interés. En tanto, la venta general comenzará el jueves 11 de diciembre a la misma hora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALIA (@rosalia.vt)

En su reciente visita a Buenos Aires, Rosalía profundizó su conexión con la ciudad y la cultura argentina. En apenas dos días, asistió a una sesión de jam y grabó una charla junto a la escritora Mariana Enríquez.

Además, visitó lugares icónicos de la ciudad como La Bombonera y se encontró con Charly García. Uno de los hitos más comentados -que se pudo seguir en redes sociales-, fue su subida al Obelisco, desde donde contempló el cielo que cita en "Reliquia", canción donde menciona a la ciudad como símbolo de belleza trascendental.

"El cielo nació en Buenos Aires", dice la segunda canción de Lux. En una entrevista, la intérprete de "Despecha'" declaró que "es el cielo más hermoso que he visto en mi vida".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALIA (@rosalia.vt)

Lux, el nuevo álbum de Rosalía que rompió todos los récords

Desde que salió el pasado 7 de noviembre a la luz, el álbum marcó el debut comercial más fuerte de la carrera de la cantante y estableció nuevos hitos para la música en español a escala global, rompiendo múltiples récords históricos en los principales mercados.

El álbum debutó en el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify -convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial- y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

El disco explora una paleta sinfónica y experimental, grabada junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de artistas como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor. Compuesto por 18 canciones en 14 idiomas, su estética mezcla lo clásico y lo radical para abrir un nuevo capítulo en su trayectoria.