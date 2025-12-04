Así fue el momento en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor: cómo será la fiesta

El actor dio el 'si' y selló su amor con Pardo en una jornada emotiva pero también festiva. Cómo será la celebración en una lujosa estancia de Córdoba.

Este miércoles Nicolás Cabré selló su amoroso vínculo con Rocío Pardo luego de dar el 'si' por civil en una celebración íntima con los allegados más cercanos a la pareja que se alegraron y emocionaron al ver que dieron un nuevo paso en la construcción del vínculo que mantiene.

Las sonrisas y llanto predominaron en la jornada especial para el actor donde pudo compartir este emotivo momento con su hija Rufina , fruto de la relación que tuvo con la China Suárez. Horas más tardes de la ceremonia la pareja compartió un conjunto de fotos donde le mostraron a sus seguidores parte de la celebración íntima.

“03-12-25. Civil. Rodeados de amor” , escribieron en un posteo que fue replicado en los perfiles personales de la pareja. Entre las fotografías se vio retratado el amor que se tienen con un beso apasionante tras la firma de libreta, la felicidad al reencontrarse con su circulo íntimo a la salida del registro civil y una imagen que los mostró unidos con las personas que los rodean.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rocio Pardo (@rrociopardo)

Este sábado 6 de diciembre la pareja tendrá una celebración íntima más festiva en la estancia Bosques Alegres, en el Valle de Punilla, Córdoba, provincia en la que nació Pardo. A su vez los dos días posteriores serán de descanso y relajación en el lugar que hospeda a 28 personas, que serán familiares, amigos y afectos.

En su relato Cabré confirmó la parte emotiva que tendrá la ceremonia: "Rufi va a ocupar el lugar que ocupaba mi mamá, va a ser fuerte. Ella me va a entregar. Es fuerte pero es lindo, es la vida”.

Respecto ala boda el actor sentenció: "Es muy relajado, es en un bosquecito. Voy a estar con traje, pero no con smoking”.