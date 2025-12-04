La mediática que sedujo a Nico Occhiato y enfureció a Flor Jazmin Peña

La gala de los Personajes del Año de la revista Gente dejó varias polémicas que generaron enojo en algunas figuras.

La gala de los personajes del año dejaron más de un detalle para analizar y que causaron repercusión entre figuras del mundo del espectáculo. En dos de ellos uno de los protagonistas fue uno de los dueños de Luzu TV Nico Occhiato , quien indirectamente quedó en el centro de la escena.

El primero de los hechos ocurridos en el Faena Art Center fue el tibio saludo con Migue Granados, uno de los dueños de Olga, con quien ha tenido vario chispazos luego de que le lleve parte del equipo que conformaba la grilla del streaming del ex Combate. Más tarde, una figura del espectáculo argentino lo metió en problemas con una actitud que no pasó desapercibida y generó enojo en su pareja Flor Jazmín Peña .

Según trascendió, una figura que participó de la foto quiso coquetear con el conductor del programa Nadie Dice Nada, con su pareja presente en el recinto. Si bien en un principio había trascendido que era la ex Gran Hermano Juli Poggio o Laurita Fernández quien se había acercado, apareció otro nombre que causó un revuelo aún mayor.

Yanina Latorre está confirmando en SQP que la que se quiso hacer la boluda con Nico Occhiato fue Wanda:



"Flor Jazmin estaba molesta por un comentario de Laurita Fernández, pero la que le jodió fue Wanda que le tocó la rodilla a Occhiato" LAM pic.twitter.com/lJwfaoOarz — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) December 3, 2025

En su programa Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre, quien participó de la gala, reveló quién fue: “¿Saben quién le molestó? Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado”.

“Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba. Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor estaba paranoica”, contó la periodista de espectáculos.

Wanda Nara reveló que Sebastián Yatra la quiso seducir y contó el excéntrico regalo que le hizo

Wanda Nara tiene un sinfín de historias y en el último episodio de MasterChef Celebrity contó que Sebastián Yatra la invitó a salir cuando estaba con Mauro Icardi.

La declaración de la rubia llegó en medio de la visita del cantante colombiano al reality de cocinas de Telefe. Según contó la empresaria que sigue sacando los trapitos al sol y datos completamente desconocidos hasta ahora, el artista le regaló un collar.

Todo se dio cuando Yatra visitó las cocinas del reality más famoso de la televisión en el marco de su paso por Argentina para promocionar su tour “Entre tanta gente” en el Movistar Arena el 15 de abril del 2026.

Cuando el músico recorría las estaciones, Wanda aprovechó una pregunta de Evangelina Anderson para despacharse y revelar un acercamiento con Yatra que dejó a todos sorprendidos.

La ex de Martín Demichelis quiso saber si aceptaría salir con Yatra si no estuviese de novia y fue contundente con su respuesta: “A mí Yatra ya me llamó, me llamó en el pasado, me mandó un collar y ya no nos pudimos ver”.

Rápidamente tuvo la segunda de Maxi López quien reconoció que “hubo un beboteo” y que todo ocurrió en un evento en Brasil cuando la empresaria estaba en pareja con Mauro Icardi en 2023.

En ese momento Wanda le presentó a su hermana, Zaira Nara a quien Yatra conocía y tenía algún que otro vínculo aunque no aseguró que haya pasado algo.