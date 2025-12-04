Sorpresa en MasterChef: Marixa Balli le confesó su amor a un participante del reality

La mediática habló sobre los rumores de un amorío en el certamen. La noticia que le impedirá seguir construyendo el vínculo durante el programa.

Mientras las miradas se iban con el amorío que habrían iniciado Evangelina Anderson junto a Ian Lucas, por la sobra de esa unión comenzaron los rumores de un nuevo romance que habría dejado la actual edición de MasterChef Celebrity. Marixa Balli se confesó sobre un participante que tuvo en la actual edición.

“ Es un amor. Lo quiero mucho, divino ”, dijo Cachaca en diálogo con la conductora televisiva Wanda Nara que le preguntó sobre Alex Pelao. Lejos de definirlo solamente de esa manera, sumó: “ Es una amistad, nunca se sabe lo que puede pasar... ¡ay qué atrevida, cuidado! Tenemos muy buena onda“,

Un tono de broma, Wanda le llevó al artista un ramo de perejil y le confesó que se lo había mandado Marixa. “ ¿Viene de parte de ella? Me encanta “, sostuvo el exparticipante y sumó en las respuestas individuales: “Marixa tiene el pelo atado, su flequillo cocina... falta que suene Luis Miguel de fondo”.

Embed

Lastimosamente el vínculo no podrá seguir fortaleciéndose debido a que Alex tuvo que abandonar el reality luego de una decisión que quedó en manos del jurado. Cachaca fue la última salvada por el plato que hizo en el capítulo.

El enojo de Alex Pelao y su reflexión tras ser eliminado de MasterChef Celebrity

Alex Pelao se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity y su expulsión no solo generó sorpresa en las redes sociales, sino también en él y sus propios compañeros que lo despidieron en medio del llanto.

El humorista que se enfrentó en un mano a mano con Marixa Balli quien se salvó de la expulsión aprovechó para hablar por primera vez sobre los trastornos alimenticios que atraviesa.

El sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas no convenció a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y señalaron la preparación como “la peor de la jornada” y remarcaron que comerlo era difícil por la altura del armado.

Embed

“Estoy muy agradecido. Me cuesta mucho bajar y salir un poco de la cáscara que se va armando”, dijo el humorista cordobés que era un candidato a llegar a instancias finales.

En medio de la emoción, Alex abrió su intimidad ante sus compañeros y contó cómo fue su relación con la comida a lo largo del tiempo. “Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en MasterChef mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor. Me capitalizo en eso y ni hablar de este grupo hermoso, es divino y da gusto”, sostuvo.

Eliminado de la competencia, Pelao mostró su malestar tras haber sido eliminado. “Siento un poco de impotencia y enojo por no haber estado a la altura, podría haberlo hecho mejor, peor no encontré las formas”, admitió y aseguró que en caso de haber repechaje le gustaría volver al reality.