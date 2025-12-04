Preocupación por la salud de La Mona Jiménez: de qué fue operado

El cantante cordobés, de 74 años, debió ser intervenido quirúrgicamente tras su show en La Plata donde fue nombrado ciudadano ilustre.

La Mona Jiménez fue sometido a una intervención que generó preocupación entre los fanáticos. El cantante, que fue nombrado visitante ilustre de La Plata pasó por el quirófano para resolver una dolencia que lo aquejaba desde 2023.

El referente cuartetero fue operado este miércoles de una hernia y la cirugía fue todo un éxito. De hecho, según relataron en Telenoche Córdoba, el cantante de 74 años recibió el alta médica durante la noche para continuar con su recuperación en su casa.

La cirugía estaba programada y se trató puntualmente de una hernia que aquejaba al cantante desde que le extirparon el bazo en 2023 en una intervención de urgencia. Sobre este episodio, el cordobés relató en una entrevista a La Nación que “se me rompió el bazo, empezó a sangrar. Casi me muero, me salvaron por minutos”.

Embed - Operaron a La Mona Jiménez y ya se encuentra en reposo

Su visita a La Plata antes de la cirugía le valió la declaración de visitante ilustre de la ciudad de las diagonales y el intendente Julio Alak le entregó el pasado jueves 27 de noviembre la llave de la ciudad.

La Mona Jiménez

No es la primera vez que el cantante atraviesa una situación compleja de salud ya que en el programa de Mario Pergolini (Otro día perdido) recordó cuando estuvo cinco meses en coma en 1972 cuando recibió el impacto de un botellazo durante un partido de fútbol en la cancha de Belgrano.

“Tuve un año de rehabilitación, comía con la mano, quería entrar al baño y me pegaba con la pared, hasta que se fue acomodando mi cabeza, gracias a Dios”, recordó del difícil proceso que le tocó vivir tiempo atrás.