La Mona Jiménez: récord en streaming y enfrentó a quienes lo tildan de "viejo arruinador"

El ídolo cuartetero estuvo en Un Poco de Ruido y generó furor en las redes con su presencia en el programa.

El histórico cantante de cuarteto, Carlos 'La Mona' Jiménez , cumplió con una promesa que hizo en el mes de abril y se presentó este miércoles 13 de agosto en Un Poco de Ruido , el famoso programa de streaming de ritmos tropicales. En un envío histórico por la cantidad de usuarios conectados, el artista le respondió de manera ocurrente a quienes le dicen “viejo arruinador”.

El canal de YouTube rompió su propio récord de espectadores conectados en simultáneo ya que la plataforma marcó los 152.000 usuarios. El programa número 95 registró 828.000 reproducciones en sus primeras 11 horas y superó todos los parámetros.

A lo largo de dos horas, La Mona Jiménez regresó a Buenos Aires y contó anécdotas divertidas, cantó algunos de sus hits y estuvo aproximadamente dos horas en vivo. El federal, Ramito de violetas, Un muchacho de barrio y Quién se ha tomado todo el vino fueron algunas de las interpretaciones.

la mona en un poco de ruido

Pero entre broma y broma surgió el apodo de “viejo arruinador”. Fiel a su estilo, el cordobés respondió al origen del sobrenombre. “Dicen que yo los llevé a los bailes cuando eran pibes, se pusieron de novio, se casaron, tuvieron hijos y después la mujer no lo deja ir al baile”, explicó. Con este panorama, preguntó al aire: “¿Qué culpa tengo yo?. Me dicen que soy un viejo arruinador porque los hice casar...menos mal que es arruinador y no culi...“, concluyó entre risas.

La desagradable chicana de la Mona Jiménez contra River

La Mona Jiménez, ícono del cuarteto cordobés, regresó al legendario escenario del Sargento Cabral después de cinco años y, entre canción y canción, no perdió la oportunidad de lanzar una frase que encendió la polémica en el mundo del fútbol.

Con un público eufórico que agotó las entradas con meses de anticipación, el cantante de cuarteto celebró la victoria de Talleres sobre River en la Supercopa Internacional, pero también recordó un hito imborrable para los hinchas de Belgrano. "Belgrano lo mandó a River a jugar a la B", soltó con picardía, aludiendo a la histórica Promoción de 2011. Y no se quedó ahí: "Y ahora Talleres le rompió el c... y le ganó una final", agregó, desatando una ovación entre los presentes.

"BELGRANO LO MANDÓ A RIVER A JUGAR LA B, Y AHORA TALLERES LE ROMPIÓ EL C… Y LE GANÓ UNA FINAL".

Juan Carlos Jiménez Rufino (100% cordobés).



Juan Carlos Jiménez Rufino (100% cordobés). pic.twitter.com/MJb5caPZhu — 351 Deportes (@351Deportes) March 15, 2025

Más allá de la chicana contra River, Jiménez ha demostrado en varias ocasiones su cariño por los equipos de Córdoba. En una entrevista con El Doce, el cantante reconoció que tiene simpatía por los cuatro clubes más populares de la provincia: Belgrano, Talleres, Instituto y Racing de Córdoba.

Sin embargo, su inclinación por Boca también ha sido evidente en los últimos años. Tras su recuperación en 2023, uno de sus primeros pedidos fue una computadora para poder ver el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre el Xeneize y Racing.

Su reciente comentario, en el contexto de una noche de fiesta, generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Los hinchas de Talleres y Belgrano lo tomaron como un guiño a sus históricos triunfos, mientras que los de River no tardaron en responder con críticas y memes.