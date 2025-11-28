Los invitados a las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Como cada fin de semana, la propuesta del Trece son un par de mesazas integradas por figuras del espectáculo y el periodismo.

Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo listo para las mesazas de un nuevo fin de semana en la pantalla de El Trece. Con figuras del espectáculo y el periodismo las conductoras prometen dos citas imperdibles , entre anécdotas, polémicas y reflexiones, en un verdadero clásico de la televisión argentina.

El sábado desde las 21.30, La noche de Mirtha propone un menú atractivo con la visita de Abel Pintos, que acaba de publicar su tema “Hielo al vino” en colaboración con Mica Vázquez. Junto al bahiense estarán las actrices Agustina Cherri y Adriana Salgueiro, para analizar la industria del espectáculo de cara a una nueva temporada de verano, y el periodista deportivo Gastón Recondo, en una semana convulsionada en la Asociación del Fútbol Argentino, entre la definición del campeonato y la polémica entre Claudio Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón.

Los domingos al mediodía desde hace varias temporadas son propiedad de Juana Viale. A partir de las 13.45, la pantalla de El Trece dará aire a Almorzando con Juana con un menú orientado al ambiente del espectáculo, ideal para el estilo descontracturado de la actriz.

image

Junto a ella estará uno de los periodistas más nombrados de la semana: Daniel Gómez Rinaldi. El referente de la patria farandulera estuvo en el ojo de la tormenta por su polémica con Pilar Smith y otros colegas, en medio de dos entregas de Martín Fierro, el latino y el de cable, en días convulsionados para APTRA.

Junto a él estarán el reconocido director y coreógrafo Ricky Pashkus, la humorista y actriz Natalia Carulias que desembarca en la señal del solcito con Las chicas de la culpa; el actor Alberto Ajaka, quien brilla en la serie de Carlos Menem entre otros grandes trabajos y el músico Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia y reciente ganador del Grammy Latino a mejor canción pop por “Desastres Fabulosos”, interpretada junto a Jorge Drexler.

Tremendo: Vicky Xipolitakis y Mirtha Legrand se sacaron chispas en la mesa

La presencia de Vicky Xipolitakis en "La noche de Mirtha" generó una mezcla de expectativa y tensión que se sintió desde el primer minuto. Mirtha Legrand, acostumbrada a entrevistas donde los invitados profundizan sobre su vida personal, se encontró con una modelo renuente a abrir ciertos capítulos de su historia, especialmente los relacionados con su conflictiva relación con Javier Naselli, el padre de su hijo Salvador.

image

“Como no tengo cosas lindas y buenas para decir del otro lado prefiero preservar y cuidarlo a mi hijo, que es lo más importante”, respondió la mediática cuando la conductora intentó ahondar en ese vínculo, dejando claro desde el comienzo cuál sería su límite durante la charla. Pese a esa barrera inicial, hubo algunos momentos en los que la influencer se mostró más distendida, como cuando aseguró estar “soltera en todo sentido” y explicó que actualmente dedica su tiempo a trabajar y a la maternidad.

La conversación parecía encaminarse con tranquilidad hasta que la Chiqui comentó que la veía muy bien físicamente, un comentario que desencadenó un malentendido. Con cierta incomodidad, la panelista de Verónica Lozano preguntó si la conductora insinuaba que antes estaba mal, a lo que la conductora aclaró que solo había querido elogiarla porque hacía mucho que no se veían y la notaba más joven. Ese cruce volvió a evidenciar la tensión de fondo que atravesó buena parte del mano a mano.

A lo largo de la entrevista, Xipolitakis destacó el rol fundamental de su familia en el contacto con Salvador. “Crío una personita que depende de mí”, afirmó, agradeciendo especialmente la ayuda constante de sus padres. Fue en ese punto cuando reapareció uno de los temas que la mediática había pedido previamente evitar: las obligaciones económicas de su exmarido. La diva quiso saber si Naselli colaboraba monetariamente, pero Vicky reaccionó de inmediato: “Vos volvés siempre a ese tema. Y yo lo primero que dije, yo voy a lo de Mirtha, pero no quiero saber nada de ese tema”.

Embed - Mirtha volvió con Xipolitakis sobre su ex y la manutención de su hijo y la actriz evitó el tema

Mirtha, consciente de que había tocado un límite, le ofreció la opción de no hablar del asunto. Sin embargo, la incomodidad ya se había instalado: Vicky insistió en que no tenía “nada bueno para decir” y que prefería evitar cualquier afirmación que pudiera afectar a su hijo. “Todo se incumple. Ya con eso creo que ya te contesté”, agregó, dando a entender que los conflictos judiciales y personales con el empresario continúan abiertos.