Tremendo: Vicky Xipolitakis y Mirtha Legrand se sacaron chispas en la mesa

La modelo prefirió no brindar detalles de su pelea con Javier Naselli, el padre de su hijo Salvador. Además, le cayó mal un comentario de la Chiqui sobre su peso.

La presencia de Vicky Xipolitakis en "La noche de Mirtha" generó una mezcla de expectativa y tensión que se sintió desde el primer minuto. Mirtha Legrand , acostumbrada a entrevistas donde los invitados profundizan sobre su vida personal, se encontró con una modelo renuente a abrir ciertos capítulos de su historia, especialmente los relacionados con su conflictiva relación con Javier Naselli, el padre de su hijo Salvador.

“Como no tengo cosas lindas y buenas para decir del otro lado prefiero preservar y cuidarlo a mi hijo, que es lo más importante ”, respondió la mediática cuando la conductora intentó ahondar en ese vínculo, dejando claro desde el comienzo cuál sería su límite durante la charla. Pese a esa barrera inicial, hubo algunos momentos en los que la influencer se mostró más distendida, como cuando aseguró estar “soltera en todo sentido” y explicó que actualmente dedica su tiempo a trabajar y a la maternidad.

La conversación parecía encaminarse con tranquilidad hasta que la Chiqui comentó que la veía muy bien físicamente, un comentario que desencadenó un malentendido. Con cierta incomodidad, la panelista de Verónica Lozano preguntó si la conductora insinuaba que antes estaba mal , a lo que la conductora aclaró que solo había querido elogiarla porque hacía mucho que no se veían y la notaba más joven. Ese cruce volvió a evidenciar la tensión de fondo que atravesó buena parte del mano a mano.

La picante respuesta de Vicky Xipolitakis a Mirtha

A lo largo de la entrevista, Xipolitakis destacó el rol fundamental de su familia en el contacto con Salvador. “Crío una personita que depende de mí”, afirmó, agradeciendo especialmente la ayuda constante de sus padres. Fue en ese punto cuando reapareció uno de los temas que la mediática había pedido previamente evitar: las obligaciones económicas de su exmarido. La diva quiso saber si Naselli colaboraba monetariamente, pero Vicky reaccionó de inmediato: “Vos volvés siempre a ese tema. Y yo lo primero que dije, yo voy a lo de Mirtha, pero no quiero saber nada de ese tema”.

Embed

Mirtha, consciente de que había tocado un límite, le ofreció la opción de no hablar del asunto. Sin embargo, la incomodidad ya se había instalado: Vicky insistió en que no tenía “nada bueno para decir” y que prefería evitar cualquier afirmación que pudiera afectar a su hijo. “Todo se incumple. Ya con eso creo que ya te contesté”, agregó, dando a entender que los conflictos judiciales y personales con el empresario continúan abiertos.