Bomba: Ángel de Brito contó que Marcelo Tinelli tiene dos ofertas para trabajar en el exterior

En las últimas semanas, la figura de Marcelo Tinelli volvió a ocupar el centro de la escena mediática : todo comenzó a partir del polémico posteo de Juanita , una de sus hijas, quien expuso fuertes internas del clan familiar. Ese episodio generó un efecto dominó que derivó en debates, repercusiones y especulaciones sobre el presente personal y laboral del histórico conductor. En este contexto complejo, Ángel de Brito aportó nueva información que revela cuál es el verdadero deseo profesional del presentador de cara al 2026.

La conversación se produjo en "LAM" (América TV), cuando De Brito dialogaba con Gabriel Fernández, el famoso “productor enmascarado” de "Showmatch". En medio del repaso por distintos temas vinculados al universo del ex presidente de San Lorenzo, surgieron las versiones sobre supuestas propuestas laborales que el animador habría recibido desde Uruguay y Chile . Ante la falta de proyectos concretos en la televisión local, podría estar evaluando un futuro inmediato fuera del país.

En relación al mercado charrúa, trascendió que la oferta tendría que ver con conducir una nueva edición de "Gran Hermano" en la pantalla de la nación vecina, un formato que se encuentra vigente y con buenos números de audiencia en varios países de la región. Por otro lado, medios trasandinos habrían mostrado interés en que Tinelli encabezara un reality de baile , una propuesta más alineada con su perfil histórico, teniendo en cuenta la larga trayectoria del "Bailando" como uno de sus productos más emblemáticos.

Gran Hermano Uruguay: TINELLI habría recibido la propuesta para la conducción del programa, a partir de Septiembre de 2026, según Lucca Melpi en Gossip -"También estuvo tirando que recibió propuestas de otros países" #GranHermano pic.twitter.com/a8pesK7hIA

Sin embargo, y pese a que ambas propuestas sonaban atractivas, su discípulo fue categórico al desmentir la posibilidad de que su ex jefe aceptara alguna de ellas. “Lamento pincharles el globo a todos. Marcelo Tinelli no va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile. No va a volver a la televisión ni en Uruguay ni en Chile, más allá de que tengan intenciones de llevarlo”, afirmó el periodista, descartando por completo la emigración del icónico conductor.

El deseo de Tinelli: volver a la TV argentina

Posteriormente, De Brito decidió revelar cuál es el objetivo real del Cabezón de cara al próximo año. “Quiere trabajar el año que viene en la televisión argentina”, aseguró el comunicador, dejando en claro que, pese a los rumores que lo colocaban fuera del territorio nacional, apunta a un regreso triunfal. Aunque su deseo es firme, el propio Ángel aclaró que su concreción no depende exclusivamente de la voluntad del presentador: “Que eso pase… bueno, eso es otro tema”, añadió, haciendo referencia al complejo panorama actual de la TV abierta, a los costos de producción y a la crisis general que atraviesa la industria.