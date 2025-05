El fuerte video de la escandalosa pelea de Vicky Xipolitakis con su ex

En este sentido, Virginia Gallardo explicó que se dio un “revés judicial para Javier Naselli” en la causa que Vicky Xipolitakis lleva adelante contra su expareja por violencia de género. Según relató, esto se produjo después de que se conocieran las imágenes, donde “se ve una discusión. Él tira el celular al piso. Y el niño intenta proteger a su madre”.

Por otro lado, trascendió que Naselli había solicitado a la Justicia la renuncia a la paternidad tras un incidente en el que le pidió a Salvador que no tocara la bocina de su auto y luego terminó haciéndolo. "Al día siguiente, ocurrió algo similar y el niño le habría dicho que lo denunciaría. Al llegar a la casa, le habría contado a su mamá: ‘Papá me pegó’. Esto fue lo que hizo cambiar la perspectiva de Naselli", relató Fernanda Iglesias en Puro Show.

Embed - VICKY XIPOLITAKIS, VÍCTIMA DE SU EX: Video exclusivo de la violencia que ejerció Javier Naselli

La defensa de Javier Naselli tras la aparición del video que lo compromete

Tras la filtración de estas imágenes, el programa Puro Show (eltrece) contactó con Naselli, quien actualmente viven en Nueva York. Consultado por las imágenes, comentó enojado: “Me sorprende todo esto, está todo armado, en el sentido de que lo sacó ahora, un año después, no sé con qué objetivo.”

Luego, el ex de la mediática dio su versión de los hechos: “Yo me quería ir, (Vicky) no me dejaba salir. Yo estaba hablando tranquilo con mi hijito y nos dimos cuenta de que ella nos estaba grabando. Entonces yo me enojé y le dije, ‘¿Cómo va a estar grabando la conversación privada?’ Mi hijo se pone a pegarme patadas como se ve ahí, yo no hago nada más”.