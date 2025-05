"¡Espero que no se convierta en Papa!": la insólita frase de la madre de un cardenal papable

" ¡Yo espero que no se convierta en Papa! Porque así es libre de venir a casa, a verme también a mí. Lo extraño, yo no puedo ir a visitarlo, ya tengo una edad (90 años), pero él, siendo joven, podría venir a verme de vez en cuando", indicó María Taddini, sobre cómo vive la espera del cónclave.

image.png

Por otro lado, indicó que a su hijo no lo ve desde Navidad y normalmente tienen comunicación, "pero en estos días no". "Me saludó antes de partir hacia Roma y me dijo: “Mamá, estate serena. Si pasa algo te lo haré saber yo. Vos tranquila”. Y aquí estoy, tranquila, esperando novedades", expresó la mujer en declaraciones a Infobae.

La fe del cardenal Pierbattista, siempre presente

La italiana Taddini recordó cómo era su infancia y que su vocación fue tempranamente muy marcada. Su madre recuerda que ya de pequeño se interesaba por la vida religiosa, los santos y las historias de San Francisco. Un episodio marcó su destino: cuando su hermano, nacido prematuro, fue enviado a Rímini por prescripción médica, Pierbattista lo acompañó y quedó fascinado con la vida de los frailes franciscanos. Desde entonces, no volvió a casa. Fue consagrado en Bolonia y, con apenas 19 años, partió hacia Jerusalén, donde comenzó una misión que hoy lo posiciona como uno de los cardenales más comprometidos con el diálogo interreligioso.

Además, recordó la vez que Pizzaballa se ofreció como rehén a cambio de otros en medio de la guerra de Israel y Hamas: "Sé que mi hijo es coherente en sus acciones. Sabe lo que está haciendo", indicó.

Sobre Pierbattista Pizzaballa, el cardenal que podría convertirse en papa

El patriarca latino de Jerusalén "también es alguien que está comprometido con la paz" y que conoce muy de cerca el conflicto de Medio Oriente. "Es muy cercano a los palestinos y tienen un buen diálogo con Israel", comentó la periodista y escritora italiana Francesca Ambroggeti, autora de dos libros sobre la vida de Bergoglio.

image.png Fue nombrado como cardenal por el papa Francisco en 2023.

Fue custodio del Santo Sepulcro durante más de 12 años. En la actualidad dirige una Iglesia formada por árabes palestinos, pero siempre ha mantenido un diálogo abierto con el mundo judío y con Israel. Parece el candidato perfecto, aunque tiene un ‘pero’, y es que es demasiado joven, pues este 21 de abril cumplió 60 años, y su elección podría determinar que no hubiera otro cónclave en varias décadas.