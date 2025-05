Agreden y echan a argentinos de un reconocido bar de España: "Sois animales"

"Una locura. Nos querían echar para hacerle lugar a la pareja que había comprado el whisky. Nosotros habíamos pagado una entrada y estábamos consumiendo", se quejó Varela.

"Argentinos comportáis como animales siempre"

El primer video que se conoció muestra a uno de los camareros discutiendo con el hombre tucumano. Ana Laura relataba la situación: “Este muchacho nos está echando, pagamos una entrada y estamos consumiendo. Nos están echando del lugar".

“A mí no me puedes grabar", respondió duramente el mozo y le corrió el celular de un manotazo. Unos segundos después, agarró del brazo al hombre tucumano, lo tiró al piso y lo sacó a los empujones del lugar.

La impactante escena causó la sorpresa de Ana Laura y de su novia: "Están todos locos, ¿qué les pasa?", repetían sin imaginar lo que iba a ocurrir unos segundos después. Un instante después de echar al hombre, un mozo agarró del brazo a su esposa y la sacó violentamente del lugar.

Fue tal la agresividad con la que el camarero trató a la mujer, que según Varela, el seguridad tuvo que intervenir. "El mismo patovica lo calmó y le pidió que se fuera", relató Ana Laura.

"Os comportáis fatal. Os habéis comportado como unos animales. Argentinos comportáis como animales siempre. Son unos maleducados, faltaron el respeto a todo el mundo", fue una de las frases más impactantes que un patovica dijo contra la cámara de Ana Laura Varela.

Con respecto a los argumentos por los que fueron echados, la mujer señaló: "Me sentí completamente discriminada. Nos llamó la atención, se ve que es un ambiente de gente mexicana". "No me quiero imaginar que tuvo que ver nuestra condición sexual mirada desde los ojos de un mexicano machista. Ya no sé qué pensar", deslizó Ana Laura.

Por último, aseguró: "Quisiera hacer la denuncia por discriminación y violencia. Si vamos por la vida dejando que nos insulten y nos maltraten, permitimos que esto se multiplique".