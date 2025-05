Industriales plantean a los gobernadores una baja de Ingresos Brutos

Martín Rapallini no cree mucho en la competencia fiscal entre provincias.

“Ingresos Brutos es terrible. En algunas cadenas de valor impacta en el 20%”, afirma el recientemente elegido presidente de la UIA que reemplaza a Daniel Funes de Rioja.

Es por ello que desde la entidad empresarial que ya tiene 140 años de existencia procurarán trabajar con gobernadores para enfatizar la necesidad de que se elimine o se rebaja de manera importante el principal impuesto que cobran los estados subnacionales.

Ingresos Brutos es un tributo a la facturación y por eso se cobra en cada etapa de producción de un bien. Cuanto mas larga es la cadena y más territorios provinciales abarca, incluyendo su venta final, más alto es el costo fiscal incluido en el precio.

El problema no es nuevo. Si se hubiera respetado el pacto fiscal que firmó Mauricio Macri en 2017, en 2023 las provincias tendrían que haber dejado de cobrar ese impuesto a las actividades productivas.

“La cadena de valor está muy cargadas de desequilibrios. Está el costo argentino metido. Es una suma de ineficiencias que hay que trabajar. Una parte es el estado”, señaló Rappallini en una charla que tuvo con periodistas a la que asistió La Mañana de Neuquén.

Por caso, señala que las distorsiones son tan importantes que aun importando con los mismos aranceles del Mercosur, el precio final de las cosas puede ser el doble que en Uruguay y Brasil.

“Las fábricas no tienen rueditas”

Existe en el imaginario liberal de los funcionarios de la Casa Rosada de que las provincias pueden competir por inversiones para sus territorios en base a ofrecer impuestos más bajos. Ese tipo de casos pueden ser de empresas de baja integración de capital, como una desarrolladora de software, que puede de un mes para otro alquilar una oficina en otra parte y llevarse las computadoras.

No es así para la industria. “Las fábricas no tienen rueditas”, asegura Rappallini al tomar distancia de una idea que suele repetir el presidente Javier Milei en sus discursos. Es decir, no es sencillo para una industria mudarse de territorio.

Pero sí aclara que “todos tienen que entender” la necesidad de reducir la presión fiscal. “Vamos a trabajar con gobernadores e intendentes y los trabajadores”, señala el empresario de 56 años, que todavía sigue siendo presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

Rappallini tiene algo que cae bien en Casa Rosada y es que habla muy poco y nada de protección. Tan solo reclama que “cuando se rebaje un arancel para un bien importado haya medidas para los productores locales para equilibrar”.