Cómo reaccionó Diego Poggi a los dichos de Adrán Pallares y Rodrigo Lussich

Se trata de Santiago "Bati" Larrivey, quien formaba parte de uno de los ocho participantes que ingresó a mitad de competencia en calidad de "repechaje". Por supuesto, Poggi tiene mucha relación con todos los ex GH debido a que tienen que formar parte de Streams Telefe por contrato.

Los detalles del supuesto affaire que vivió Diego Poggi con un ex Gran Hermano

En relación a esto, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares aseguraron que ambos habían comenzado un incipiente romance que ya habría trascendido en los pasillos del canal de las pelotas. De hecho, la información de los conductores señalaba que quien dirige All Access había tenido relaciones íntimas con el participante en los pasillos de Telefe, lo que habría desembocado en la separación de Diego Poggi con su actual pareja.

En este sentido, Bati Larrivey habló con Gossip, donde negó rotundamente lo dicho en Intrusos: "No chicos, si lo dijo Twitter chicos… la realidad es como dice Pilar es imposible en Telefe, obviamente es mentira, yo a Diego no lo conocí hasta que salía de la casa, que lo conocí después de ver a Lozano".

"Diego es re buena onda, lo conocí en Telefe después lo conocí más en ‘All access’ y la verdad es que es re respetuoso, me parece que el rumor este sale una vez que ven a Poggi en ‘El debate’ después de que haya estado Cata (Gorostidi), y ahí el fandom de Furia (Scaglione) inventó este rumor", contó.

Finalmente, indicó: "Me parece lindo pero estamos los dos en pareja, es un invento de alguien de en Twitter, además es lo que dicen, ponele que yo fuese a engañar a mi novio no lo haría en Telefe, tengo casa, hay un millón de lugares, pero no lo haría en Telefe, decí ‘los vieron saliendo de un telo’, pero no".