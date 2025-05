Bati de Gran Hermano habló sobre los rumores que lo vinculan a Diego Poggi."

Las versiones de romance comenzaron a circular en X (ex Twitter) donde aseguraban que el conductor de All Access había tenido relaciones íntimas con el participante en los pasillos de Telefe, motivo por el que el prometido del conductor lo habría echado de su casa y se estaría refugiando en lo de La Tora.

“Diego es re buena onda, lo conocí en Telefe después lo conocí más en ‘All access’ y la verdad es que es re respetuoso, me parece que el rumor este sale una vez que ven a Poggi en ‘El debate’ después de que haya estado Cata (Gorostidi), y ahí el fandom de Furia (Scaglione) inventó este rumor”, continuó.

Embed

Y cerró acerca de este tema: "Me parece lindo, pero estamos los dos en pareja, es un invento de alguien de en Twitter, además es lo que dicen, ponele que yo fuese a engañar a mi novio, no lo haría en Telefe, tengo casa, hay un millón de lugares, pero no lo haría en Telefe, decí ‘los vieron saliendo de un telo’, pero no".

¿Cómo le pidió Diego Poggi casamiento a su novio?

Al aire del programa de streaming La Vizcachera, el periodista sorprendió al mostrar un anillo en su mano y relató: "Me comprometí cuando viajé. Llevé unos anillos y los saqué a pasear por todos los lugares porque no me animaba. Entraban, volvían... los ponía en el pantalón, en la malla. Hasta que en un momento abajo del agua haciendo snorkel, me lo saco del bolsillo y sin poder hablar, se lo muestro".

"Es espectacular porque no te puede contestar sí o no. Me decía como '¿lo encontraste?'. Yo le decía que no, que lo pagué. Se lo pongo en la mano, seguimos andando, lo toco de nuevo y saco el otro anillo. Me lo pongo y se lo muestro, y me dice '¿encontraste dos?'. Igual me dijo que le dio mucha ternura", detalló Poggi sobre la reacción de su pareja a su propuesta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Poggi (@poggi)

Pese a que el comunicador mantiene un bajo perfil en cuanto a su vida privada, en esta oportunidad contó hace cuánto está en pareja: "Hace nueve años que nos conocemos y menos de tres que estamos saliendo. Le hablé yo porque lo había visto por Facebook".

Cabe recordar que Diego Poggi presentó oficialmente a su novio en redes en febrero del 2024 y le dedicó un tierno mensaje por San Valentín: "Por mil años más juntos. Vivimos lejos pero lo cerca que nos tenemos es mágico. Gracias por tu paz, tu paciencia y por siempre estar con la palabra justa. ¡Esto recién empieza, eh! Prepárate. Te amo".