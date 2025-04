Marianela Mirra confirmó su romance con José Alperovich

Marianela Mirra. José Alperovich.jpg

Unas horas después de la emisión del programa de Rial, desde la cuenta verificada en Instagram, fue la propia Mirra la que decidió hacer pública una relación que llevaría años, tantos como los rumores que circularon por las calles tucumanas durante las mejores épocas de Alperovich en el poder.

Con un posteo, Mirra salió al cruce de las acusaciones de Rial: "Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Esto es de casi toda mi vida, no soy p..., no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja, porque lo amo".

Marianela Mirra. José Alperovich..jpg

Para demostrar que el romance es de hace tiempo, Mirra liberó durante unas horas su cuenta de Instagram, que habitualmente se encuentra privada. Entre una veintena de posteos compartidos por ella en los últimos años, hay muchos relacionados a una pareja, que se sustentan con fotos, mensajes y hasta cartas manuscritas, en las que se pueden leer las firmas de "José" y "Pepín".

Marianela Mirra. José Alperovich....jpg

¿Quién es Marianela Mirra?

Marianela Mirra tiene 41 años, saltó a la fama nacional luego de convertirse en la ganadora de la cuarta edición de "Gran Hermano", emitida en 2007. Hasta ese momento era una completa desconocida para los tucumanos y el gran público, por lo que ese reconocimiento televisivo la llevó luego a ser una de las participantes de "Bailando por un sueño" (2008), el taquillero programa conducido por Marcelo Tinelli.

Embed

Luego quiso ser panelista de “Intrusos”, pero una pelea su conductor, Jorge Rial, le truncó su deseo y también le cerró las puertas al mundo del espectáculo. El mismo periodista fue el que ahora saca a la luz el bombazo del romance con Alperovich.

Al no poder hacer una carrera en la televisión de Buenos Aires, Marianela regresó a Tucumán, en donde se recibió de abogada, en medio de habladurías que la relacionaban con el por entonces gobernador Alperovich. Sin embargo, desde el entorno del político siempre negaron una relación sentimental, que parece ahora haber salido de las penumbras.