Preocupación por la salud de Luis Brandoni

Hay preocupación en el mundo del espectáculo por la salud del reconocido actor Luis Brandoni luego de que Carlos Rottemberg , productor de “Quién es Quién”, confirme que el intérprete sufrió un problema y la obra que protagoniza será cancelada este fin de semana.

Desde la cuenta de X de Multiteatro, confirmaron la noticia: "Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Bs. As. El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata".

Rottemberg contó qué le pasó a Brandoni: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves".

image

Luego, contó el motivo por el que decidió suspender las funciones del fin de semana: “Hoy sigue en observación, pero en mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar las funciones de este fin de semana". “De esta manera habrá tiempo para poder terminar los estudios que los médicos consideren, estabilizarse y retomar lo próximo previsto que es la temporada de Mar del Plata”, sumó el productor de cara a la temporada de verano.

Finalmente, aseguró que la prioridad es que su amigo esté en las mejores condiciones: “La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa".

La fuerte crítica de Luis Brandoni a Ricardo Darín por su participación en Argentina, 1985

El reconocido actor argentino Luis Brandoni ha generado controversia al expresar sus opiniones sobre la película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, y siendo su colega Ricardo Darín, uno de los protagonistas de la cinta. En una entrevista reciente con Osvaldo Bazán, Brandoni compartió su descontento por lo que considera una omisión significativa en la película.

image

Estrenada en septiembre de 2022 y nominada a los Premios Oscar, Argentina, 1985 relata los eventos en torno al juicio a los genocidas de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Sin embargo, para Brandoni, la ausencia de la figura de Raúl Alfonsín en la película fue motivo de fuerte crítica.

El actor expresó su desacuerdo en términos contundentes: "Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas".

Brandoni recordó el papel fundamental que tuvo Alfonsín en la historia argentina al impulsar el Juicio a las Juntas, afirmando: "El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa".

image

El actor también compartió que, a pesar de su indignación, no se ha comunicado con los protagonistas de Argentina, 1985: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía".

En cuanto a su colega Ricardo Darín, Brandoni expresó su opinión sobre su orientación política: "No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo '¡Soy un pelotudo!'".