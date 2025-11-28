Otro golpe a la pesca ilegal: decomisaron 67 truchas en Piedra del Águila luego de una denuncia

El operativo fue realizado por la Dirección Provincial de Fauna. Se suma a los controles realizados durante el pasado fin de semana largo.

Este jueves, la denuncia de un pescador alertó a la D irección Provincial de Fauna sobre la presencia de personas sacrificando truchas en la zona de Piedra del Águila . Tras recibir el llamado, la delegación correspondiente montó un amplio operativo junto a la policía que terminó con un importante número de pescados secuestrados .

Durante los controles, el vehículo sospechado fue detenido en el destacamento policial de la localidad, donde se logró constatar que llevaba en su interior 67 truchas, pescadas de forma ilegal. Rápidamente, se procedió al secuestro de los equipos de pesca y se labró el acta correspondiente por la infracción.

El último fin de semana largo, se labraron en toda la provincia, 90 actas de infracción , con el decomiso de 197 truchas , además de dos piches .

truchas 2

Contra la pesca ilegal

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, aseguró que “los controles continuarán de manera intensa y rigurosa". También expresó que "en los últimos días hemos detectado numerosos casos de pesca ilegal y excesiva de truchas”.

Las infracciones más frecuentes, según las autoridades, fueron por pesca sin permiso, trolling sin permiso adicional, pesca en zonas no habilitadas y uso de carnada viva. Además, se registraron multas por fogones en lugares prohibidos y pesca con más de un equipo o fuera de horario.

truchas pesca ilegal (2)

Área de represas

En lo que respecta a la zona de Piedra del Águila y Picún Leufú, las autoridades informaron que ya se habían labrado 56 actas de infracción en total, con el secuestro de 122 truchas y una red. Las principales faltas incluyeron pesca sin permiso, trolling sin permiso adicional, uso de carnada viva, pesca a menos de 500 metros de represas, y extracción en zonas no habilitadas.

Los operativos realizados refuerzan el compromiso de la provincia con la conservación de la biodiversidad y la protección de sus ecosistemas, buscando garantizar que residentes y visitantes disfruten de manera responsable y en armonía con el medio ambiente.

¿Dónde denunciar?

La dirección de Fauna solicita a la población respetar las normativas vigentes y denunciar irregularidades o infracciones, promoviendo una colaboración activa para la conservación del entorno natural.

Las denuncias por pesca ilegal pueden realizar a través de la línea telefónica 0800-66666-36, una línea gratuita y habilitada para ese fin. También se puede usar la línea de Atención al Ciudadano al 147 en la ciudad de Neuquén o la vía digital a través de la página web de la Secretaría de Ambiente.