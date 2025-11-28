Quién era Meche Portillo, la productora de "Intrusos" que murió de manera repentina

El fallecimiento de la productora causó conmoción en el ambiente artístico. La noticia fue confirmada por los conductores del ciclo Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La productora fue una de las productoras más queridas y respetadas del ciclo de espectáculos de América.

Este jueves se conoció la triste noticia de la muerte de "Meche" Portillo, productora de " Intrusos ". La noticia fue confirmada tanto por Adrián Pallares como por Rodrigo Lussich en sus redes sociales, donde ambos compartieron sentidos mensajes de despedida.

María Mercedes Portillo falleció tras permanecer varios días internada en terapia intensiva a causa de una grave enfermedad que complicó su ya delicado estado de salud en pocos días.

La mujer fue una de las productoras más queridas , respetadas y emblemáticas del histórico ciclo de espectáculos de América. Durante años, formó parte del corazón del programa: en la producción general, en la coordinación de móviles, en el armado de entrevistas y en el detrás de escena que sostiene cada emisión.

meche portillo productora intrusos

La enfermedad que atravesaba la reconocida productora

El pasado 25 de noviembre, la preocupación por su cuadro se hizo pública cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se quebraron al aire y pidieron cadenas de oración para su compañera que atravesaba un complejo cuadro de salud respiratorio.

"Esta foto la sacamos el sábado al mediodía en Jujuy. Cuando volvimos, Meche se descompuso. Tiene una neumonía bilateral que la tiene en un estado crítico, en terapia intensiva, intubada, con respirador, luchando por su vida en este momento”, relató Lussich en ese momento, visiblemente conmovido.

La enfermedad de Portillo se manifestó de manera repentina luego de este viaje de trabajo. El sábado previo a su descompensación, compartió una jornada con sus compañeros, tras la cual su salud se deterioró rápidamente.

meche portillo productora

La increíble carrera profesional que realizó la productora a lo largo de su vida

Meche Portillo fue una de las productoras más respetadas y apreciadas del espectáculo argentino. Con más de veinte años de trayectoria, ganó reconocimiento sobre todo por su labor en Intrusos (América), donde ideó y desarrolló Los escandalones, un segmento que se convirtió en un clásico del programa y que luego acompañó a Rodrigo Lussich en cada nuevo proyecto televisivo. Su talento para detectar historias, organizar contenidos y sumar ideas originales la volvió indispensable en cada ciclo del que participó.

rodrigo lussich y meche portillo

Comenzó su carrera a mediados de los 90' junto a Mariana Briski, donde trabajó como su asistente personal. Luego realizó distintas producciones teatrales en el under porteño donde trabajó bajo la tutela de directores como Norman Briski, Pompeyo Audivert, y Ricardo Bartis.

Además, Portillo, formó parte de "Perdona Nuestros Pecados" (PNP), programa de archivos conducido por Raúl Portal y Mariana Fabbiani, y luego en el programa RSM, también ciclo de Fabbiani, en América TV.

También trabajó como productora de los distintos ciclos de Samuel Chiche Gelblung y en el portal web Telebajocero, ya junto a su amigo Lussich, con quien luego seguiría en "Socios del espectáculo" (El Trece) e "Intrusos".

En cuanto sus trabajos de actriz, tuvo un pequeño papel en “Puerta 7″, la ficción de temática futbolera de Netflix que se estrenó en 2020. Pero su mayor paso como actriz todavía no vio la luz. En 2024, Portillo grabó una participación en la segunda temporada de la ficción “En el barro”, que se estrenará en Netflix en 2026.