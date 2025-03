La desagradable chicana de la Mona Jiménez contra River

La Mona Jiménez, ícono del cuarteto cordobés , regresó al legendario escenario del Sargento Cabral después de cinco años y, entre canción y canción, no perdió la oportunidad de lanzar una frase que encendió la polémica en el mundo del fútbol.

Con un público eufórico que agotó las entradas con meses de anticipación, el cantante celebró la victoria de Talleres sobre River en la Supercopa Internacional, pero también recordó un hito imborrable para los hinchas de Belgrano. "Belgrano lo mandó a River a jugar a la B", soltó con picardía, aludiendo a la histórica Promoción de 2011. Y no se quedó ahí: "Y ahora Talleres le rompió el c... y le ganó una final", agregó, desatando una ovación entre los presentes.

El Sargento Cabral, templo del cuarteto, volvió a vibrar con la voz de La Mona después de un largo parate. Desde la pandemia, el legendario escenario no lo veía en acción, y el reencuentro con su público fue un momento cargado de emoción. “Hace cinco años y ocho días que no tocamos acá”, expresó el músico, visiblemente conmovido por el recibimiento.

“Han sido momentos muy emotivos, he pasado por momentos graves pero todavía el Flaco no me quiere llevar, quiere que siga cantando para ustedes. Esta es la misa, la misa son ustedes”, dijo, haciendo referencia a los problemas de salud que atravesó en los últimos años, incluido un principio de ACV en 2023.

Las entradas para este regreso se agotaron en tiempo récord, y lo mismo ocurrió con los próximos shows programados para abril y mayo. El fervor por La Mona sigue intacto, y su público lo hizo sentir con cánticos y ovaciones durante toda la noche.

Mona Jimenez 2.jpg La Mona Jiménez

La Mona Jiménez y su amor por el fútbol cordobés

Más allá de la chicana contra River, Jiménez ha demostrado en varias ocasiones su cariño por los equipos de Córdoba. En una entrevista con El Doce, el cantante reconoció que tiene simpatía por los cuatro clubes más populares de la provincia: Belgrano, Talleres, Instituto y Racing de Córdoba.

Sin embargo, su inclinación por Boca también ha sido evidente en los últimos años. Tras su recuperación en 2023, uno de sus primeros pedidos fue una computadora para poder ver el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre el Xeneize y Racing.

Su reciente comentario, en el contexto de una noche de fiesta, generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Los hinchas de Talleres y Belgrano lo tomaron como un guiño a sus históricos triunfos, mientras que los de River no tardaron en responder con críticas y memes.