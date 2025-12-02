Cuál será el insólito menú elegido para la boda de Nicolás Cabré y Rocio Pardo

La pareja se casará este viernes 5 de diciembre en Córdoba y sorprendió el menú elegido muy lejos de las tradiciones Gourmet.

Nicolás Cabré y Rocio Pardo darán el sí el próximo viernes 5 de diciembre en Córdoba. La unión será en un marco descontracturado en una lujosa estancia Bosque Alegre de la provincia donde es oriunda la flamante novia.

Del evento participarán 100 invitados y será una boda muy íntima con pequeños detalles y cero ostentaciones. De hecho, un dato que llamó la atención en las últimas horas tiene que ver con el menú elegido para hagasajar a los novios y a sus invitados.

Con el fin de romper con la tradición de los platos sofisticados, la pareja eligió un estilo más relajado y campestre para deleitar a los presentes. Por ello, la propuesta incluye un bandejeo de sándwiches de milanesa y un costillar . La premia de ambos es ofrecer “comida real, de la que harías en tu casa”.

Entre los invitados estaba su ex China Suárez y la actual pareja de la actriz, Mauro Icardi, sin embargo, los tortolitos no estarán presentes ya que se encuentran en Estambul.

En cuanto a la vestimenta elegida para la ocasión, Cabré vestirá un traje confeccionado por Daniel Casanova mientras que Pardo usará un diseño de Ana Pugliese con dos cambios previstos: uno corto y otro largo de corte más clásico con calzado de Ricky Zarkany.

Rufina Cabré será quien lleve los anillos y será clave su rol en la ceremonia ya que lo acompañará al altar en lugar de su madre quien falleció en junio pasado. “Rufi va a ocupar el lugar que ocupó mi mamá; ella va a ser fuerte y me va a entregar”, dijo en una entrevista el actor.

La luna de miel estará en pausa al menos durante la temporada de verano ya que el matrimonio se instalará en Carlos Paz para protagonizar la obra Ni media palabra junto a Mariano Martínez y el Bicho Gomez.