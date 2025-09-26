Nicolás Cabré contó por qué decidió casarse con Rocío Pardo y tiró un palito a sus exs

El actor visitó Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, y allí reveló detalles de su boda.

El actor Nicolás Cabré estuvo en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en las noches de El Trece. Allí, habló de su decisión de casarse con Rocío Pardo : “Con mi novia, futura esposa, vamos a dirigir una obra, estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”.

“Estoy viviendo con una felicidad que no conocía, con una tranquilidad, una relación absolutamente sana con una persona que somos amigos, amantes, todo”, dijo el padre de Rufina durante la entrevista, lo cuál puede interpretarse como una especie de palito para sus exparejas (China Suárez, Eugenia Tobal, etc).

“¿Fiesta a todo culo?" , repreguntó el conductor y el productor confesó: “Fiesta, arrancamos diciendo no, hagamos un asado familiar y se te va agrandando, ya que estamos y hagamos esto y hagamos lo otro, igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos. Es atardecer y noche”.

Embed - "Es una felicidad que no conocía": Nicolás Cabré y su "momento hermoso" con Rocío Pardo

Para los pocos afortunados que puedan pasar la noche en la estancia en la que se casarán Rocío Pardo y Nicolás Cabré, el precio tampoco es menor: 200 dólares la noche por persona. “Si quiero yo el fin de semana ocupar una de estas habitaciones, me dijeron alrededor de 200 dólares la noche por persona”, detallaron en el vivo del programa de El Trece.

Respecto de la cobertura mediática, el periodista oriundo de Córdoba dijo: “Nosotros estimamos que sí, algo se va a poder cubrir del casamiento, además Rocío tiene una excelente relación con la prensa”.

Nicolás Cabré confirmó que se casa con Rocío Pardo: su inesperada confesión

El popular actor y ahora director, Nicolás Cabré afirma que a sus 45 años está viviendo uno de sus mejores momentos personales. Enamorado de la bailarina Rocío Pardo, con quien está en pareja hace poco más de un año, anunció su casamiento.

image

En una entrevista con Andy Kusnetzoff en Urbana Play, Cabré reveló que será una boda “íntima y familiar” y que Rufina, la hija que tuvo junto a Eugenia "la China" Suárez, formó parte de la decisión de dar este paso en la vida.

“Es una decisión que tomamos con amor y convicción. Estoy feliz y tranquilo”, dijo el actor al reconoce que en el pedido de casamiento no hubo ni anillo ni propuesta formal, sino que fue una simple charla en casa. Para Cabré el casamiento no solo es firmar un papel y destacó que dar este paso significa elegirse todos los días. De todos modos, señaló que será una boda “tranquila”, “íntima” y con pocos invitados.

Sobre el vínculo que tiene con Rocío, el actor reconoció que gracias a ella es el hombre que es. “Hoy me siento distinto. Más calmo, más enfocado. Antes era impulsivo y ahora pienso más en el otro”, dijo.

image

El “eterno soltero” dará el sí en una boda íntima que se podría celebrar en diciembre en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. El destino no es al azar, sino que Pardo es oriunda de Córdoba y toda su familia vive allá. En cuanto a la fecha sería el 6 y coincide con la estadía de Rocío que hará temporada teatral de verano.