"Me siguen por ser la hija de la "chorra": el fuerte descargo de Anna del Boca tras la absolución de Andrea del Boca

La hija de Andrea Del Boca se expresó en las redes sociales tras la absolución de su madre, que investigaba una presunta defraudación al Estado.

Este jueves el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) decidió absolver a la actriz Andrea Del Boca de la causa en la que se investigaba por presunta defraudación al Estado, tras recibir 36 millones de pesos para realizar la novela Mamá Corazón. Luego de ser procesada en 2019 y comenzar el debate oral en marzo del corriente año, la justicia definió la absolverla.

Luego de haber conocido la noticia, su hija Anna Del Boca expresó su felicidad pero también realizó un fuerte descargo a través de sus redes sociales, contando las situaciones que tuvo que vivir durante las investigaciones. “Feliz primavera. Las conversaciones difíciles son las que más me gustan”, comenzó escribiendo a sus seguidores.

Luego, contó: “Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí con base en esto, mis interacciones empapadas por este acontecimiento. Miles me siguen por ese morbo, la hija de la ‘chorra. Ya no me da náuseas esa palabra, es solo un cadáver más que veo pasar”.

Anna Del BOCA

“Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendí a los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quién soy y atesoro a quienes me contienen”, contó sobre las dificultades para atrevasar el momento siendo su madre una persona vinculada a lo mediático.

Además sumó: “Mi mamá, hoy 25/9/25, fue declarada inocente. No existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad. Diez años donde una cosa siempre fue cierta: la evidencia es contundente y verídica. Comprueba su total absolución”, destacó.

“Los que recurren al agravio optan por no leer ni escuchar. Jamás tendrán con que llenar su patética y putrefacta existencia. Créanme, no es difícil informarse objetivamente y emanciparse de la falsa interpretación que quieren vender. La condena artificial y su inmundicia permanece injusta y errónea”, dijo sobre quienes cuestionan a su familia.

Anna Del Boca 1

A su vez dijo: “Esto no es una victimización, es real. La apertura a un nuevo inicio. No me importa ser querida o creíble. O las suposiciones y prejuicios. Y ni hablar de los chimentos. Me voy despidiendo de la acumulación de ladrillos que teníamos sobre el cuerpo. Imaginate la montaña rusa psicológica. Algún día compartiré toda la tinta que le dediqué”, advirtió.

“Como en todo cuento con el que fantaseaba de chiquita, el final feliz viene después de una larga batalla. Yo sabía que el calvario se terminaba acá. Lo sentí en la primavera y las esperanzadoras señales que florecen junto a ella”, dijo y agregó: “Mientras daban el veredicto, puse el portarretrato de mi abuelo junto a velas y cuatro pares de manos entrelazadas”. “Me voy a asegurar de que este legado esté tan vivo como él lo está en mí”, aseguró.

Para cerrar celebró: "Estoy inconmensurablemente agradecida. Toca brindar con mamá que se lo recontra requete re mil súper duper mega merece. Mujerón. Palabras de un amigo: "Cuántos se tendrán que meter el micrófono en el c... y sin vaselina"”.