El look de Jimena Barón que desató las bromas en redes sociales

Jimena Barón siempre comparte cada una de sus ocurrencias con sus fieles seguidores de Instagram. Esta vez, la actriz y cantante decidió reírse de sí misma y compartir un look de lo más relajado. Junto a Matías Palleiro , su pareja, escribió una frase que hizo estallar a los fans: “Cuando ya te hizo el pibe el bombón y podés relajar y vestirte como quieras”.

En la foto se la ve después de un paseo en moto, con el casco puesto y un estilo completamente descontracturado. Llevaba un tapado de pelo color crema, un pantalón verde militar, crocs de goma y una cartera estampada con dibujos, mientras sostenía una botella de agua. Nada de glamour ni de producción, pero sí mucho humor y autenticidad, dos rasgos que la caracterizan desde siempre.

Sus seguidores celebraron la publicación y llenaron la caja de comentarios con risas y mensajes de complicidad. “Sos lo más”, “Reina de la honestidad”, “Así somos todas cuando ya tenemos el bombón asegurado” y “Divina hasta en crocs” fueron algunas de las respuestas más repetidas.

Además, la artista aprovechó la ocasión para compartir un momento de complicidad con Palleiro, quien se convirtió en su gran compañero en los últimos años. La pareja disfruta de una relación sólida y, con gestos como este, demuestra que la risa y la naturalidad son pilares fundamentales en su vida juntos.

Con esta publicación, Jimena Barón volvió a confirmar que su encanto no pasa solo por lo estético, sino también por esa forma única de reírse de todo, incluso de sí misma.

Por qué Jimena Barón no le da el celular a su hijo Momo: su respuesta viral

Jimena Barón compartió un video en su cuenta de TikTok, en donde mostró la ingeniosa idea que tuvo su hijo de 11 años, Momo, fruto de su ex relación con Daniel Osvaldo, para poder usar celular, ya que no tiene permitido tener uno.

En la filmación que publicó la cantante, se pudo ver que el menor creó su propio teléfono casero de mentira, simplemente con papel y marcadores. "Cuando tenes 11 años, preguntas si podés tener un teléfono y te dicen que hasta el año que viene no", escribió la artista.

A su vez, la intérprete de "La Cobra" dijo en diversas oportunidades que ha hablado con su primogénito sobre el uso del celular y que, aún, es muy chico para poder tener uno y que él siempre lo ha entendido. Por lo que, ésta ha sido su idea para poder divertirse con uno falso.

Jimena Barón suele compartir con sus seguidores de qué manera elige criar a Morrison, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo. Si bien el niño de 11 años tiene libertad para ciertas cuestiones, como, por ejemplo, salir con sus amigos a jugar, en otros temas tiene más exigencia. Fue a través de la red social X donde la artista contó que el motivo por el que su hijo no tiene WhatsApp.

Si bien esta aplicación sirve para poder comunicarnos con nuestros contactos, es una herramienta que debe ser siempre supervisada por un adulto. "Le dije que el celular con WhatsApp es para cuando él tenga una independencia que justifique el necesitar comunicarnos por ahí y dejarme tranquila como mamá. Aún no tiene esa independencia por ende aún no es necesario", expresó. Ante esta explicación de su madre, Momo quedó conforme con la respuesta y no volvieron a tocar el tema.