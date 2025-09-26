Prisión perpetua para el hermano de Ayrton Costa por el brutal femicidio de su novia

Agustina tenía 21 años y murió la tarde del 7 de octubre de 2023. Tras constatarte el salvaje crimen, Carlos Costa fue condenado.

Este viernes, la Justicia confirmó la condena a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa , jugador de Boca Juniors, por el femicidio de su novia.

El Tribunal de Quilmes condenó a Carlos Costa por el asesinato de Agustina Aguilar, quien tenía solo 21 años.

Carlos Costa es hermano del defensor de Boca Ayrton Costa, y había sido imputado por “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”.

De acuerdo al fallo, Carlos asfixió a Agustina luego de una salvaje golpiza, con quien tenía una relación de pareja, y era madre de dos nenes.

El miércoles 11 de octubre de 2023, la policía detuvo al hermano del futbolista en su casa de Bernal, donde ya cumplía arresto domiciliario por una causa por robo y secuestro. Al momento de la detención, los policías descubrieron que tenía rasguños en el cuello, compatibles con heridas de defensa y las manos lesionadas.

De acuerdo a las pericias, la víctima recibió una golpiza en el interior de la casa de dos plantas en la que convivía con el acusado el domingo 8 de octubre, indicó TN.

