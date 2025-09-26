Retenciones cero: las cerealeras exportadoras recibieron un dólar de casi $2000

Tras la quita temporal del impuesto, el efecto sobre el precio que recibieron es equivalente al de una devaluación del 35%.

Las empresas cerealeras recibieron de parte del gobierno un dólar equivalente a $1.991 al beneficiarse de la quita de las retenciones a las exportaciones, estimó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El gobierno decidió el lunes reducir a cero la alícuota d e Derechos de Exportación a granos con plazo hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta agotar el cupo de u$s7.000 millones con vigencia desde el 23 de septiembre.

“La m agnitud del beneficio anunciado hacía presumir que la medida tendría una importante adhesión”, señaló el informe del CEPA.

retenciones a la soja

El trabajo agrega que “en el caso del poroto de soja (producto agrícola que mayor alícuota de derechos de exportación tiene 26%), por ejemplo, implicaba un beneficio equiparable a una devaluación del orden del 35%”.

El CEPA calculó “un precio de $1.991 por dólar, ello sin considerar el costo financiero del anticipo de las divisas”.

El estudio indica que la condición para que la alícuota cero resultara aplicable era que se liquiden al menos el 90% del contravalor en divisas en el período comprendido entre la entrada en vigencia de la norma y hasta 3 días hábiles de registrada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), lo esperable era que el cupo se cubriera en un período corto.

“Sin embargo, fue mucho más acelerado de lo previsto, cubriendo el cupo de u$s7.000 millones en solo 48 horas”, dice el trabajo.

retenciones soja.jpg

La queja del campo

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), una de las entidades de la mesa de enlace dijo que la medida del gobierno dejó una sensación “amarga” a los productores.

“Desde CONINAGRO observamos con espíritu reflexivo la reciente medida que permitió, por un breve lapso, liquidar cereales y oleaginosas sin retenciones”, señaló la entidad.

En ese sentido, sostiene que “si bien la iniciativa fue recibida con expectativas, en la práctica dejó en el productor una sensación amarga”.

ministerio economia

“Celebramos el camino iniciado por el gobierno en la eliminación gradual y permanente de la alícuota, y en la convicción de que se plantee la necesidad de revisar este tributo distorsivo”, indicó la entidad.

Los cooperativistas rurales dijeron: “Valoramos el gesto de avanzar en esa dirección. Sin embargo, entendemos que la medida transitoria no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario, que es, además, quien más riesgo asume”.

“Por el contrario, los indicios apuntan a que fue una ventana de oportunidad y un negocio para unos pocos. Creemos que la eliminación de retenciones debe transformarse en una política de Estado permanente, que brinde previsibilidad y horizonte a quienes generan la producción primaria”, señalaron.