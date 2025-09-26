Wanda Nara regala 5 millones de pesos pero los requisitos generaron indignación en las redes

La modelo y empresaria armó un sorteo entre sus seguidores de Instagram pero no todo salió como esperaba.

Wanda Nara hizo un descomunal sorteo en sus redes sociales y anunció que le regalaría 5 millones de pesos a alguno de sus seguidores. A pesar de esto, los requisitos para formar parte de este sorteo rápidamente encendieron la polémica .

De acuerdo a lo que compartió la modelo y empresaria en su cuenta de Instagram, el primer paso era confirmar la participación. “Paso 1: participo o no participo. Paso 2: responde ‘quiero’”, se lee en la plataforma.

Lo que más llamó la atención fue que la conductora se comunicó por privado con cada uno y les dijo que tenían que registrarse en una plataforma de juegos y enviarle la captura. En esta misma línea, sumó: “Listo, súper fácil. Además con cada 5 mil que recargues sumás una chance por el celu y el 208 0KM”.

image

Muchos usuarios expresaron su descontento al conocer las condiciones para acceder al importante premio, lo que rápidamente desató un escándalo. Además, varios aprovecharon el momento para recordarle su vínculo con Maxi López, quien recientemente llegó a la Argentina para participar en MasterChef Celebrity.

Maxi López se refirió a su relación con Wanda Nara y su actual pareja, Martín Migueles, tras compartir un asado familiar junto a sus hijos. “Se portó súper bien con nosotros y con los chicos, así que yo me quedo con eso”, declaró en diálogo con LAM. “Quiero que las cosas estén bien como están ahora, y si los chicos ven a su mamá feliz, ellos también lo son”, aseguró el exfutbolista, dejando entrever que la relación con la mediática se centra en la paz y el bienestar de sus hijos.

El coqueteo viral entre Wanda Nara y Maxi Lopez: "Me debes una cena"

Una imagen a media luz que muestra a Wanda Nara intentando tapar su rostro con las manos, mientras igual se puede divisar una sonrisa, Se convirtió en una sorpresa en redes sociales. Es que la imagen que capta ese instante privado fue difundida por Maxi López, su primer exmarido.

image

Sobre la foto, Maxi dejó claro el guiño: “No te presentaste a la reunión Wanda Nara. ¡Debés una cena!”. Un enunciado directo y cargado de complicidad. Allí la acusación juguetona: Wanda faltó a un compromiso, y eso implica ahora “una deuda” de otra índole, una invitación a reencontrarse en otro momento.

Pero este capítulo de la historia no quedaría allí, ya que minutos después esa misma imagen sería replicada por la propia Wanda en su perfil de Instagram. En la parte inferior, sobre la imagen, la empresaria escribió con precisión quirúrgica: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”.

Así las cosas, mientras Maxi había reclamado, a modo de juego, una cena por aquella ausencia misteriosa de Wanda a la reunión, ella respondió con claridad. “Te llevaste los chicos” es la frase que lo cambia todo. Solo minutos después, la misma imagen de la modelo volvería a aparecer en su perfil de Instagram, aunque esta vez el mensaje era otro y apenas rezaba: “Se me pasó”. Pero por alguna razón que solo ella sabrá, luego fue eliminado y solo quedó el mensaje anterior, el que hacía referencia a la “noche free”.