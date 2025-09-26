A casi 30 años de su estreno, volvieron a surgir rumores sobre una nueva entrega de este clásica comedia romántica.

¿Se viene la segunda parte de "La boda de mi mejor amigo"? La rotunda respuesta de los protagonistas

Apostando a la nostalgia de los fanáticos, las secuelas de películas tan antiguas como recordadas están copando los cines y las plataformas de streaming . Recientemente, Netflix estrenó “Happy Gilmore 2” , a casi 30 años del primer filme. Y en el último tiempo pudimos ver nuevas entregas de clásicos como “Un príncipe en Nueva York” , “ Abracadabra ” y “Un viernes de locos ”.

Ahora, la película que podría sumarse a la larga lista de producciones con una secuela tardía es "La boda de mi mejor amigo" , la comedia romántica protagonizada por Julia Roberts y estrenada en 1997. La noticia fue confirmada por la propia actriz.

En este filme, Julia Roberts interpreta a Julianne Potter, una crítica gastronómica neoyorkina de 27 años que se reencuentra con Michael O'Neal (Dermot Mulroney), un amigo de toda la vida del que ella siempre estuvo enamorada . Sin embargo, el joven le revela que está a punto de casarse con su pareja, una heredera llamada Kimberly Wallace, encarnada por Cameron Díaz . Ante esta situación, Julianne buscará evitar la boda a toda costa, con ayuda de su mejor amigo George (Rupert Everett).

Qué se sabe sobre una nueva película de “La boda de mi mejor amigo"

Recientemente, Julia Roberts fue consultada sobre la posibilidad de una nueva entrega de este clásico, a 28 años de su estreno, y la reconocida intérprete no dudó en responder: "Me están hablando", dijo en una entrevista con Variety. Y en el mismo reportaje, el afamado director Luca Guadagnino aseguró que la dirigiría “en un segundo”.

Los rumores de una posible secuela ya habían sido alimentados meses atrás por el coprotagonista de la historia original, el actor Dermot Mulroney. “Lo último que supe era que los abogados estaban hablando”, le reconoció al New York Post.

A la par, Variety aseguró que la nueva película ya estaba en desarrollo por parte de Sony Pictures con guion a cargo de la aclamada directora Celine Song, responsable de “Vidas pasadas” y “Amores materialistas”. De todos modos, aún no hay ninguna confirmación oficial y los fanáticos deberán esperar un poco más.

boda3 Una joven Cameron Díaz, interpretando a Kimberly Wallace.

En 2019, Entertainment Weekly reunió al elenco principal para una producción especial sobre comedias románticas. En esa entrevista, Cameron Díaz recordó el cariño del público tras el estreno: “La gente se me acerca y solo dice: ‘¡La boda de mi mejor amigo!’, y yo pienso: ‘Awww’. Es simplemente una sensación de alegría la que emanan. Agradezco eso muchísimo”. Por su parte, Julia Roberts contó cómo fue la relación entre el elenco en la grabación: “Fue una época hermosa. Ninguno de nosotros se conocía antes de filmar la película y simplemente tuvimos una gran química. Funcionó”.

Un éxito rotundo recordado hasta hoy

Estrenada en 1997 bajo la dirección de P.J. Hogan y con guion de Ronald Bass, ganador de un Óscar por “Rain Man”, la comedia romántica se convirtió rápidamente en un boom de taquilla, a tal punto de recaudar cerca de 300 millones de dólares en todo el mundo.

La película tuvo múltiples nominaciones, entre ellas mejor música de comedia en los Oscar; mejor película musical o comedia, mejor actor secundario (Rupert Everett) y mejor actriz de musical o comedia (Julia Roberts) en los Golden Globe Awards; mejor actuación secundaria (Rupert Everett), mejor actuación cómica (Rupert Everett) y mejor actuación femenina (Julia Roberts) en los MTV Movie Awards; y mejor actor secundario (Rupert Everett) en los BAFTA Awards.

boda2 El elenco se reunió en 2019 para una producción sobre comedias románticas.

El propio Rupert Everett confesó que al principio dudaba del papel, que solo tenía dos líneas en el guion original, pero que la experiencia terminó transformando su carrera: “Fue un punto de inflexión completo para mí”.

Actualmente, para quienes quieran verla, se encuentra disponible en las plataformas de streaming HBO Max y Amazon Prime Video.