Finde pochoclero: las 6 películas de terror para ver en Netflix

Te traemos seis de los mejores filmes del género del terror disponibles en la plataforma de la N.

Llega el fin de semana, ese momento en el que podemos aprovechar el tiempo libre para distraernos con pelis y series. Y es la excusa ideal para visitar seis películas celosamente seleccionadas del género del terror para apagar las luces y encerrarse a disfrutar a través de la plataforma de Netflix .

Si querés empezar con algo nacional que pega fuerte, esta es una de las mejores apuestas. Cuando Acecha la Maldad (2018) de Demián Rugna dirige directamente al terror rural, con una atmósfera moody, leyendas antiguas de posesiones (pero sin todos los clichés prefabricados), tensiones crecientes, y personajes que se la juegan.

No es sólo asustarte con demonios: es cómo se construyen los miedos en un lugar aislado, con pocos recursos y muchas expectativas. Si faltan más argumentos, es fácil: es la película de terror más taquillera de la historia argentina y la recomiendan los críticos más reputados del mundo, desde la revista Variety hasta el New York Times.

Embed - Cuando Acecha La Maldad | Trailer | Cinépolis Distribución

Historia de lo Oculto (2020) de Cristian Ponce es para los que prefieren el terror con conspiraciones, misterio, lo paranormal mezclado con crítica social. Ambientada en los 80, cuando un programa de TV puede servir para desenterrar horrores que el poder prefiere esconder. Tiene ese aire inquietante de “y si alguien realmente estuviera tapando algo”… y los elementos sobrenaturales no son solo para asustar, sino para incomodar, para dejarte pensando al otro día.

Es ideal si querés algo no muy largo, pero con punch: misterio, enigmas y una puesta en escena que aprovecha muy bien la oscuridad, los espacios cerrados y el silencio. Un clásico moderno del terror nacional.

Aún hay más...

His House (2020) es algo distinto al terror tradicional. Esta película mezcla horror sobrenatural con drama social. Una pareja de refugiados sudaneses que escapa del horror de la guerra espera encontrar un respiro, pero la casa que les asignan en Inglaterra tiene secretos propios, y no siempre sos vos el que huye del monstruo, a veces el monstruo te alcanza. Excelente para cuando querés horror psicológico, atmósfera opresiva y se te da por entregarte a los fantasmas del pasado (literal y figuradamente).

Embed - La Bruja (The Witch) - Trailer Subtitulado [HD] Sundance

Vamos con un clásico del terror moderno: The Witch (2015), con Anya Taylor-Joy como protagonista. Si querés adentrarte en un terror más ancestral, de brujerías y supersticiones, este clásico te lo da. Nueva Inglaterra, siglo XVII: una familia aislada, creencias religiosas intensas, tensiones entre lo visible y lo invisible, y una atmósfera que te hace respirar cada sonido (ramas, viento, animales, murmullos). Cada escena te envuelve en horror mientras los protagonistas se van metiendo cada vez más en la paranoia de que son víctimas de una maldición lanzada por una bruja.

Aprovechando que se estrenó la nueva del Conjuro, vamos con una de las más populares de ese universo: The Nun (2018). Una infalible y ritual obligado para los amantes del género. Para quienes no la conocen, se trata de una de las producciones de terror más inquietantes del universo El Conjuro, sumada recientemente al catálogo de Netflix Argentina. La cinta, ambientada en una abadía rumana de los años 50, retoma la estética gótica clásica pero con un pulso narrativo que juega con la tensión psicológica y el miedo visceral. Un sacerdote marcado por su pasado y una novicia a punto de consagrarse deben enfrentar a una presencia demoníaca que desafía su fe.

Y cerramos con Aterrados (2017). La historia se desarrolla en un barrio del conurbano bonaerense, donde comienzan a ocurrir fenómenos paranormales inexplicables. Clara escucha voces humanas provenientes de las cañerías de su cocina, y su marido, Juan, presencia cómo su esposa levita y es lanzada violentamente contra la pared.

Embed - ATERRADOS Trailer

Ante estos sucesos, el comisario Funes solicita la ayuda de Mario Jano, un ex policía, y la doctora Mora Albreck, especialista en fenómenos paranormales. Juntos investigan estos eventos en tres casas del vecindario, enfrentándose a entidades invisibles y situaciones cada vez más aterradoras. Otra opción impecable de cine nacional.