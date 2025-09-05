Una familia millonaria e inescrupulosa. Una maldición. Un fantasma del pasado. Y mucho gore. La ficción tiene todo lo que los amantes del terror buscan.

La escalofriante miniserie de Edgard Allan Poe que está arrasando en Netflix, para sumergirte en el horror

El interminable catálogo de Netflix ofrece opciones para todos los gustos . A la hora de destacar sus producciones, podemos encontrar muy buenas alternativas en documentales, comedias, ciencia ficción, dramas coreanos y terror. Justamente, en este último rubro, sobresale una serie que aún sigue dando qué hablar, pese a que ya tiene casi dos años.

Se trata de "La caída de la casa Usher" , una producción de ocho capítulos inspirada en un cuento de Edgar Allan Poe y creada por Mike Flanagan , encargado de adaptar " La maldición de Hill House " y " Misa de medianoche ", también para la plataforma de streaming más famosa del mundo.

El proyecto se estrenó el 12 de octubre de 2023 con una sinopsis tan misteriosa como atrapante : "Dos ambiciosos hermanos sedientos de fama y fortuna erigen una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando sus herederos mueren uno tras otro de forma misteriosa", explica.

La ficción se basa principalmente en el texto homónimo (“The Fall of the House of Usher”) que Edgar Allan Poe publicó inicialmente en la revista Burton's Gentleman's Magazine en 1839, considerado como uno de los más importantes de su obra.

Sin embargo, los episodios irán transcurriendo con homenajes a otros relatos del autor estadounidense, como "El corazón delator", "El gato negro", "La máscara de la muerte roja", “El pozo y el péndulo”, “Los crímenes de la calle Morgue” y "El cuervo", con su famoso “Nevermore” (“Nunca más”).

Cuál es el argumento de “La caída de la casa Usher”

Ubicada en la actualidad, la serie se centra en los Usher, una familia sin escrúpulos dueña de una farmacéutica que forjó su poder y su fortuna gracias a un medicamento que genera adicción y que sería responsable de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.

Roderick, el mandamás familiar, es llevado ante la justicia, pero pronto afronta un problema mucho más grave: sus seis hijos comienzan a morir de forma espantosa a manos de una misteriosa figura. El magnate lo atribuye a una maldición que comenzó tras conocer a una misteriosa mujer que conoció en una fiesta en 1980, lo que lo obliga a remover su pasado.

Esto lleva a la producción a situarse en dos líneas temporales, mostrando una versión más joven de estos personajes, lo que significa que se explorará con profundidad su pasado y motivaciones.

“Es una locura en el mejor sentido posible. Tiene bastante humor negro, pero también llega al alma. Hay un elemento fantástico y sobrenatural en la historia, y mi personaje es la manifestación de eso. Se podría decir que es la ejecutora del destino y del karma”, señaló la actriz Carla Gugino, quien interpreta a Verna, la entidad que persigue a los Usher y cuyo nombre es un anagrama de la palabra "cuervo" en inglés ("raven").

