Netflix: esta es la serie de solo 8 capítulos basada en un cuento de Edgar Allan Poe que te pone los nervios de punta

Esta miniserie de Netflix se estrenó hace un par de años y se ubica entre las más vistas. Sinopsis, reparto y toda la información.

Netflix: la serie de solo 8 capítulos basada en un cuento de Edgar Allan Poe que te pone los nervios de punta

Desde su aparición como la plataforma de streaming pionera en el mercado, Netflix se ha caracterizado por adaptar diferentes historias clásicas en formato de miniseries , documentales , series y películas . Ahora, se ha vuelto a popularizar una estrenada en 2023 que está basada en un cuento de Edgar Allan Poe .

La miniserie creada por Mike Flanagan , encargado de adaptar "La maldición de Hill House" y "Misa de medianoche" para Netflix , que se posiciona como una de las más vistas del momento, es "La caída de la casa Usher" .

Este proyecto de ocho capítulos llegó a la plataforma de streaming el 12 de octubre de 2023 y está inspirado en las obras de Edgar Allan Poe . Específicamente, esta miniserie se basa en el cuento homónimo , pero también en relatos como "El corazón delator" , "El gato negro" , "La máscara de la muerte roja" y "El cuervo" .

75PZJEKNERDSFAXFA752V25VRI Tiene 8 capítulos, está basada en un cuento de Edgar Allan Poe y está en Netflix

Si bien los tres proyectos liderados por el director estadounidense cuentan historias diferentes, todas tienen un mismo personaje en común: Verna (Carla Gugino). De hecho, fue la propia actriz quien se encargó de presentar a su personaje, asociado con el destino y el karma: "Se podría decir que es la manifestación del karma. Es una locura en el mejor sentido posible".

Sinopsis y reparto de "La caída de la casa Usher"

"Dos ambiciosos hermanos sedientos de fama y fortuna erigen una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando sus herederos mueren uno tras otro de forma misteriosa", explica su sinopsis oficial.

En ese sentido, el elenco principal de la serie (la familia de niños y de adultos) lo componen: Carla Gugino como Verna; Bruce Greenwood y Zach Gilford como Roderick Usher; Mary McDonnell y Willa Fitzgerald como Madeline Usher; Lulu Wilson como Madeline Usher adolescente; Kate Whiddington como Madeline Usher niña; Henry Thomas como Frederick Usher; Kate Siegel como Camille L'Espanaye; Rahul Kohli como Napoleon Usher; Samantha Sloyan como Tamerlane Usher; T'Nia Miller como Victorine LaFourcade; Michael Trucco como Rufus Griswold y Katie Parker como Annabel Lee.

El reparto lo completan Sauriyan Sapkota como Prospero Usher; Matt Biedel como William Usher; Crystal Balint como Morella Usher; Ruth Codd como Juno Usher; Kyliegh Curran como Lenore Usher; Carl Lumbly como C. Auguste Dupin; Malcolm Goodwin como C. Auguste Dupin joven y Mark Hamill como Arthur Pym.

Premios y nominaciones de "La caída de la casa Usher"

Aunque la serie llegó a la plataforma de streaming en 2023, las ceremonias de premios para series, películas y miniseries llegan un tiempo después de su estreno. Por ello, las nominaciones y premiaciones para "La caída de la casa Usher" fueron en 2024 y 2025, respectivamente:

29° Critics Choice Awards:

Mejor actriz secundaria en una miniserie o película para TV ( Willa Fitzgerald ) – nominada

( ) – nominada Mejor actriz secundaria en una miniserie o película para TV (Mary McDonnell) – nominada

52° Saturn Awards:

Mejor actor de reparto (TV) ( Henry Thomas ) – ganó

( ) – Mejor presentación de televisión – nominada

– nominada Mejor actor invitado (TV) (Mark Hamill) – nominada

